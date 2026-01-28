¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

El programa Club de Prensa de NTN24 analizó la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, la cual se desató luego de que el Gobierno ecuatoriano anunció un arancel del 30% a las importaciones procedentes de territorio colombiano, alegando que el país ha cooperado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Tal anuncio conllevó a que Colombia respondiera con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad, lo que desató una guerra arancelaria entre ambas naciones latinoamericanas vecinas.

Según dijo el analista internacional Esteban Santos, la situación está escalando de manera innecesaria: “El tiempo perdido, el lucro cesante, el daño emergente (...) Y este costo para las relaciones entre los dos países, están dejando una huella cada vez más profunda y sin tener ningún tipo de concreción en lo que supuestamente es lo que se está buscando, más cooperación y ayuda militar”, dijo.

Por su parte, Gonzalo Ruiz, director de Notihoy Radio Centro, aseguró que “hay una relación histórica entre Colombia y Ecuador que hay que preservar”, pero que hay una realidad objetiva de hace años y es que “Colombia no controla la frontera”.