¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses ha desencadenado un significativo desplazamiento de estructuras armadas del ELN desde territorio venezolano hacia Colombia.

Según fuentes consultadas por el programa La Noche, al menos 400 guerrilleros han comenzado a moverse desde sus posiciones en Venezuela hacia regiones colombianas, intensificando la crisis de seguridad en zonas de frontera.

Alias Martial y alias Elías, dos cabecillas considerados altamente peligrosos, lideran este movimiento con aproximadamente 200 hombres cada uno. Estos grupos armados se están trasladando desde los estados venezolanos de Apure y Zulia hacia las regiones colombianas de Arauca y Catatumbo, donde tradicionalmente operaban bajo la protección del régimen de Maduro.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió desde Washington sobre esta situación: "Tenemos información de que estos cabecillas intentarán ir a resguardarse más donde estén las estructuras fuertes, porque ya la amenaza de una acción de tal es mayor y intentarán estar cubiertos por esas estructuras armadas".

Este retorno de estructuras del ELN coincide con un incremento de acciones violentas en ambas regiones. Uno de los hechos más recientes fue el ataque con drones cargados con explosivos atribuido al ELN en zona rural del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, que cobró la vida del soldado profesional Juan Esteban González y dejó heridos a otros cuatro militares.

La situación se agrava en medio de una profunda crisis humanitaria en el Catatumbo. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2024, fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado. Además, más de 1.400 niños no han podido matricularse en colegios debido a los enfrentamientos constantes entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN.