Miércoles, 04 de febrero de 2026
Regimen chavista

Delcy Rodríguez se refirió a ley de amnistía en Venezuela para presos políticos anunciada después de la captura de Maduro y dijo que está "trabajando intensamente"

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez - EFE
La nueva encargada del régimen chavista dijo que el proyecto debe llegar al Parlamento "para su consideración".

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a la ley de amnistía para presos políticos que anunció el viernes en medio de la presión ejercida por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien asumió el poder luego del arresto de Maduro en una incursión militar a comienzos de enero, solicitó la ley de amnistía a la Asamblea Nacional oficialista, que preside su hermano Jorge Rodríguez.

Este martes, la nueva encargada del régimen dijo que está "trabajando intensamente con la ley de amnistía", que debe llegar al Parlamento "para su consideración".

"Hemos presentado ante el Poder Judicial una propuesta de activar una ley de amnistía (...) que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional", detalló.

Por otro lado, mencionó el encuentro que sostuvo con la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, catalogando el diálogo como una "conversación franca".

El pasado 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez había anunciado excarcelaciones masivas de presos políticos, lo que generó expectativa en decenas de familiares de dicha población.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de los prisioneros han denunciado la lentitud del proceso.

De acuerdo con reportes, más de 340 presos políticos han sido excarcelados desde entonces, pero alrededor de 680 siguen encarcelados.

El martes se llevó a cabo una sesión en el Parlamento en donde la ley de Amnistía no se mencionó, por lo que el diputado Tomás Guanipa exigió "celeridad", al tiempo que su compañero Stalin González estimó un primer debate para el próximo jueves.

