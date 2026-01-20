NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Kiev

Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas obligaron a 600.000 personas a huir de Kiev

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículos circulan por una carretera durante un apagón en Kiev el 20 de enero de 2026 - Foto AFP
Vehículos circulan por una carretera durante un apagón en Kiev el 20 de enero de 2026,
El bombardeo ruso de cientos de drones y misiles el 9 de enero dejó sin calefacción a la mitad de los edificios residenciales de Kiev (unos 6.000).

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró este martes que más de medio millón de personas han sido evacuadas de la capital ucraniana desde que instó a los residentes a reubicarse temporalmente tras los ataques rusos a principios de este mes contra instalaciones energéticas vitales.

Las sirenas antiaéreas sonaron en Kiev durante una entrevista en la que afirmó que unas 600.000 personas habían respondido a su llamado del 9 de enero para que abandonaran la ciudad después de que una lluvia de drones y misiles rusos cortara la electricidad, el agua y la calefacción en zonas de la ciudad.

"No todos tienen la oportunidad de salir de la ciudad, pero ahora mismo la población es reducida", declaró Klitschko, especificando que 600.000 personas se habían mudado de la capital, de unos 3,6 millones de habitantes.

o

Instó nuevamente a quienes contaban con alojamiento alternativo a que se marcharan para reducir la presión sobre la red eléctrica de la capital.

El bombardeo ruso de cientos de drones y misiles el 9 de enero dejó sin calefacción a la mitad de los edificios residenciales de Kiev (unos 6.000).

Las fuerzas de Moscú han lanzado varios ataques a gran escala desde entonces, incluyendo uno nocturno, apenas horas antes de la entrevista, que dejó sin electricidad, calefacción ni agua a cientos de miles de personas en Kiev.

Los largos cortes de electricidad se han vuelto habituales desde que las fuerzas rusas comenzaron a atacar sistemáticamente las instalaciones energéticas ucranianas en 2022.

Pero algunos residentes ahora dicen que solo tienen una o dos horas de electricidad al día, si es que tienen alguna.

