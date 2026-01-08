NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Rocío San Miguel

Rocío San Miguel recupera su libertad: confirman que la activista fue excarcelada en Venezuela y que "está bien"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La activista Rocío San Miguel fue excarcelada en Caracas y "está bien", informó este jueves a NTN24 la abogada Theresly Malavé, en una jornada de excarcelación de prisioneros por motivos políticos en Venezuela.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro.

o

"Hablé con ella y me dijo que está bien", aseguró Malavé en entrevista con el programa La Tarde.

El Gobierno de España, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, había dado a conocer previamente que cinco de los ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se encontraban detenidos por parte del régimen, fueron liberados este jueves 8 de enero.

De acuerdo con la información compartida por parte de la cartera gubernamental, los ciudadanos españoles viajarán “a España asistidos por medio de la embajada en Caracas”.

Durante su detención arbitraria, la abogada Rocío San Miguel solo pudo recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y en múltiples ocasiones se denunciaron quebrantos de salud que no fueron atendidos, como una fractura de hombro que necesitaba cirugía.

La liberación de los ciudadanos españoles ha sido recibida como un paso “positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

o

Se trata de las primeras excarcelaciones con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen venezolano, quien asumió de manera temporal tras la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

San Miguel estaba bajo custodia de los servicios de inteligencia bajo cargos de supuesta "traición", "terrorismo" y "conspiración".

La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida cinco meses antes de las elecciones presidenciales y era parte los más de 2.400 arrestos que siguieron a las protestas que estallaron tras el fraude de Maduro.

Temas relacionados:

Rocío San Miguel

Excarcelaciones

Presos políticos

Activistas

Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
.
Presos políticos

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos AFP
Trump - Petro

Embajador de Colombia en EE. UU. revela historia detrás de la llamada entre Trump y Petro: "me dio el teléfono del equipo del presidente (…) estaba un poco nervioso"

Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Volker Türk

Alto comisionado de DD.HH. pide desescalada de tensiones entre EE.UU. y el régimen de Maduro

Incendio en histórica iglesia en Ámsterdam | Foto: EFE
Año nuevo

Grave incendio durante celebración del Año Nuevo destruyó histórica iglesia europea

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos AFP
Trump - Petro

Embajador de Colombia en EE. UU. revela historia detrás de la llamada entre Trump y Petro: "me dio el teléfono del equipo del presidente (…) estaba un poco nervioso"

Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Volker Türk

Alto comisionado de DD.HH. pide desescalada de tensiones entre EE.UU. y el régimen de Maduro

Incendio en histórica iglesia en Ámsterdam | Foto: EFE
Año nuevo

Grave incendio durante celebración del Año Nuevo destruyó histórica iglesia europea

Brian May, guitarrista de Queen, y Freddy Mercury / FOTO: EFE-Canva
Música

“El mejor regalo de Navidad”: Brian May dio a conocer canción inédita de Queen que quedó por fuera del segundo álbum de la banda

Selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: AFP
IFFHS

Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

Ejército de Ucrania - AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania dice que atacó un submarino de Rusia por primera vez desde el inicio de la guerra: "transportaba cuatro lanzadores de misiles de crucero"

Atentado en Cali - Fotos: X
Terrorismo

Reportan atentado en Cali, Colombia: granada de fragmentación fue lanzada contra un taxi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre