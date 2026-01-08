Rocío San Miguel recupera su libertad: confirman que la activista fue excarcelada en Venezuela y que "está bien"

La activista Rocío San Miguel fue excarcelada en Caracas y "está bien", informó este jueves a NTN24 la abogada Theresly Malavé, en una jornada de excarcelación de prisioneros por motivos políticos en Venezuela.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro.

"Hablé con ella y me dijo que está bien", aseguró Malavé en entrevista con el programa La Tarde.

El Gobierno de España, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, había dado a conocer previamente que cinco de los ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se encontraban detenidos por parte del régimen, fueron liberados este jueves 8 de enero.

De acuerdo con la información compartida por parte de la cartera gubernamental, los ciudadanos españoles viajarán “a España asistidos por medio de la embajada en Caracas”.

Durante su detención arbitraria, la abogada Rocío San Miguel solo pudo recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y en múltiples ocasiones se denunciaron quebrantos de salud que no fueron atendidos, como una fractura de hombro que necesitaba cirugía.

La liberación de los ciudadanos españoles ha sido recibida como un paso “positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

VEA TAMBIÉN Gobierno de España confirma la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles; entre ellos estaría Rocío San Miguel o

Se trata de las primeras excarcelaciones con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen venezolano, quien asumió de manera temporal tras la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

San Miguel estaba bajo custodia de los servicios de inteligencia bajo cargos de supuesta "traición", "terrorismo" y "conspiración".

La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida cinco meses antes de las elecciones presidenciales y era parte los más de 2.400 arrestos que siguieron a las protestas que estallaron tras el fraude de Maduro.