Viernes, 30 de enero de 2026
Visado

Unión Europea advierte que reforzará seguimiento y podría tomar "medidas restrictivas" a las exenciones de visas de las que gozan países como Colombia

enero 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Aeropuerto de Barajas, Madrid - Foto: EFE
Cabe recordar que Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, México, entre otros, gozan desde hace más de 10 años de exención de visas para estancias cortas que no superen los 90 días.

La Unión Europea lanzó este jueves una advertencia dirigida a los países que no necesitan visa para sus viajeros, incluida Colombia.

En medio de la preocupación de los países europeos por la inmigración irregular, la Comisión Europea detalló este jueves en un documento las “nuevas estrategias sobre migración y visados” en su territorio.

“Esta ayudará a orientar la futura labor de la UE en materia de asilo y migración, con prioridades concretas, en particular, mantener la reducción de las llegadas irregulares y, al mismo tiempo, fomentar las vías legales de acceso a la UE”, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

Entre los puntos más destacados se lee que la Unión Europea “modernizará el modo en que se conceden y supervisan los viajes sin visado“ para los países que gozan de exención, entre los que se encuentran Colombia.

En ese sentido, el bloque europeo indicó que “reforzará el seguimiento de los regímenes de exención de visado existentes” y advirtió que “introducirá posibles medidas restrictivas de visado específicas cuando sea necesario”, lo que podría derivar en la eliminación de la exención de visa para los países que gozan de dicho beneficio.

Asimismo, la Unión Europea indicó que podría llevar a cabo la “suspensión, denegación o restricción de las solicitudes de visado en respuesta a acciones hostiles de terceros países que socaven la seguridad de la Unión Europea”

