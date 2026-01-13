NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

enero 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
El cantante de música popular murió tras sufrir un trágico accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez ha generado gran conmoción en el ámbito musical.

El artista de 34 años murió tras sufrir un accidente aéreo el pasado sábado en Paipa, el departamento de Boyacá.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, este martes su equipo y su familia confirmaron que se llevará a cabo un homenaje en su honor.

o

A través de un comunicado, el equipo de Yeison Jiménez informó que el cantante recibirá un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles, con acceso al público y aficionados de su música.

Informamos que el homenaje se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”, dice el comunicado divulgado recientemente.

Se espera que en las próximas horas se confirmen los detalles para el ingreso del público al recinto en la ciudad de Bogotá.

El artista nacido en Caldas se encontraba de viaje con destino a Medellín desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, luego de cantar en la noche del 9 de enero en Málaga, Santander.

o

El artista se disponía a dirigirse a Marinilla, Antioquia, donde se iba a presentar ese mismo sábado 10 de enero.

Temas relacionados:

Accidente aéreo

Música popular

Cantante

Muerte

Bogotá

Movistar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello aseguró que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para "velar" por Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello - Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello volvió a hacer recorridos nocturnos por las calles de Venezuela y lanzó un mensaje a los “traidores”

Delcy Rodríguez y el mensaje dirigido a Donald Trump - Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez baja el tono e invita a la administración de Trump “a trabajar conjuntamente"

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello - Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello volvió a hacer recorridos nocturnos por las calles de Venezuela y lanzó un mensaje a los “traidores”

Delcy Rodríguez y el mensaje dirigido a Donald Trump - Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez baja el tono e invita a la administración de Trump “a trabajar conjuntamente"

Petróleo - Canva
Petróleo

Precio del petróleo aumentó por bloqueos de Estados Unidos a buques de Venezuela: el régimen dice que exportación de crudo continúa con "normalidad"

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos e Irán

Máxima tensión entre Teherán y Washington luego de que Trump afirmara que intervendrá si fuerzas locales "matan" a manifestantes en Irán

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump sugiere a Cuba alcanzar un acuerdo antes de que sea "tarde" y que no habrá más "petróleo ni dinero" venezolano para la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre