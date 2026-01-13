Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez ha generado gran conmoción en el ámbito musical.

El artista de 34 años murió tras sufrir un accidente aéreo el pasado sábado en Paipa, el departamento de Boyacá.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, este martes su equipo y su familia confirmaron que se llevará a cabo un homenaje en su honor.

A través de un comunicado, el equipo de Yeison Jiménez informó que el cantante recibirá un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles, con acceso al público y aficionados de su música.

“Informamos que el homenaje se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”, dice el comunicado divulgado recientemente.

Se espera que en las próximas horas se confirmen los detalles para el ingreso del público al recinto en la ciudad de Bogotá.

El artista nacido en Caldas se encontraba de viaje con destino a Medellín desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, luego de cantar en la noche del 9 de enero en Málaga, Santander.

El artista se disponía a dirigirse a Marinilla, Antioquia, donde se iba a presentar ese mismo sábado 10 de enero.