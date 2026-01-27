NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
CIA

"Somos la mano invisible del presidente de Estados Unidos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre posible presencia de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
En diálogo con el programa La Tarde de NTN24, Rick de la Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA, analizó la posible llegada de la CIA a territorio venezolano.

Recientemente se conoció información que indica que Estados Unidos estaría trabajando para establecer una presencia permanente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

En entrevista con NTN24, Rick de la Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA, analizó dicha información y por qué le convendría a Washington tener personal de la CIA dentro de territorio venezolano.

“Con esto cortamos las rutas de drogas que vienen de Venezuela (...) La CIA sirve perfectamente para ese tipo de trabajo porque nosotros nos podemos manejar y mover en circunstancias que a veces son un poco más difíciles para colegas en el Departamento de Estado (...) o cualquier otro lugar”, señaló.

De la Torre, quien también se desempeñó como jefe de Estación de la CIA en Venezuela, dijo que que a esta Administración no le importa lo que diga Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen chavista en Venezuela, en referencia a las órdenes impartidas por EE. UU.

“La administración de Trump está encargada de estas cosas. Ella puede decir lo que quiera (...) Yo no creo que ella tenga el tipo de poder o el tipo de control que piensa que tiene”, añadió.

Finalmente, De la Torre argumentó que la CIA es “la mano invisible del presidente de los Estados Unidos”.

“Nosotros nos encargamos de conseguir la información más crítica y pasar esa información directamente a los líderes de nuestro país para que puedan tomar decisiones”, concluyó.

