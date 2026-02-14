Tenista elogiada por su técnica conmueve al público por gesto al ganar segundo torneo de su carrera a sus casi 30 años y tras regreso de lesiones

La tenista checa Karolina Muchova (19 del mundo) conquistó este sábado en Doha su primer WTA 1000, los torneos más prestigiosos del circuito después de los del Grand Slam, al vencer a la canadiense Victoria Mboko (13) 6-4, 7-5.

Muchova se mostró conmovida por conquistar el torneo, el más importante de su carrera como tenista y apenas el segundo del circuito WTA.

VEA TAMBIÉN "Eres un mago": Novak Djokovic protagoniza llamativo diálogo en vivo con tenista sudamericano que anticipó la que sería la final del Abierto de Australia o

Tras conseguir la victoria, alzó las manos y una sonrisa iluminó un rostro que suele expresar en los partidos gestos de máxima concentración.

La diestra de 29 años, 10 años mayor que su rival en la final, sólo había cosechado un título a lo largo de su carrera, en 2019 en el WTA 250 de Seúl.

La escasez de títulos contrastaba con su tenis vistoso, lleno de técnica, voleas precisas, drives perfectos, que recuerda la manera de jugar de algunos de los mejores tenistas, tanto del circuito masculino como femenino, de todos los tiempos.

Quizás el gran lastre de si carrera han sido las lesiones que la apartaron de las canchas durante algunos tramos importantes de las temporadas de 2021 y 2024.

Finalista de Roland Garros en 2023, Muchova también se había quedado a las puertas del título en los WTA 1000 de Cincinnati en 2023 y de Pekín en 2024.

Gracias a su victoria de este sábado contra Mboko, la antigua número 8 del mundo remontará a la undécima posición del ranking WTA, justo detrás de Mboko, que integrará por primera vez el top 10 mundial a sus 19 años.

VEA TAMBIÉN Tenista que sorprendió con extravagante look en el Abierto de Australia tuvo que abandonar el torneo o

Dada a conocer con su inesperado título en el WTA 1000 de Montreal en 2025, la canadiense perdió su segunda final en dos meses, tras su derrota en enero en el WTA 500 de Adelaida contra la rusa Mirra Andreeva, séptima del planeta.