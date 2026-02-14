NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Sábado, 14 de febrero de 2026
Tenista

Tenista elogiada por su técnica conmueve al público por gesto al ganar segundo torneo de su carrera a sus casi 30 años y tras regreso de lesiones

febrero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista checa Karolina Muchova. (AFP)
La tenista checa Karolina Muchova. (AFP)
La diestra de 29 años, diez años mayor que su rival en la final, sólo había cosechado un título a lo largo de su carrera, en 2019 en el WTA 250 de Seúl.

La tenista checa Karolina Muchova (19 del mundo) conquistó este sábado en Doha su primer WTA 1000, los torneos más prestigiosos del circuito después de los del Grand Slam, al vencer a la canadiense Victoria Mboko (13) 6-4, 7-5.

Muchova se mostró conmovida por conquistar el torneo, el más importante de su carrera como tenista y apenas el segundo del circuito WTA.

o

Tras conseguir la victoria, alzó las manos y una sonrisa iluminó un rostro que suele expresar en los partidos gestos de máxima concentración.

La diestra de 29 años, 10 años mayor que su rival en la final, sólo había cosechado un título a lo largo de su carrera, en 2019 en el WTA 250 de Seúl.

La escasez de títulos contrastaba con su tenis vistoso, lleno de técnica, voleas precisas, drives perfectos, que recuerda la manera de jugar de algunos de los mejores tenistas, tanto del circuito masculino como femenino, de todos los tiempos.

Quizás el gran lastre de si carrera han sido las lesiones que la apartaron de las canchas durante algunos tramos importantes de las temporadas de 2021 y 2024.

Finalista de Roland Garros en 2023, Muchova también se había quedado a las puertas del título en los WTA 1000 de Cincinnati en 2023 y de Pekín en 2024.

Gracias a su victoria de este sábado contra Mboko, la antigua número 8 del mundo remontará a la undécima posición del ranking WTA, justo detrás de Mboko, que integrará por primera vez el top 10 mundial a sus 19 años.

o

Dada a conocer con su inesperado título en el WTA 1000 de Montreal en 2025, la canadiense perdió su segunda final en dos meses, tras su derrota en enero en el WTA 500 de Adelaida contra la rusa Mirra Andreeva, séptima del planeta.

Temas relacionados:

Tenista

Tenis

Doha

Torneo

WTA

Ranking

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Deportes

Ver más
Juana Ortegón (Colombia) y Génesis Hernández (Venezuela) jugadoras del Sudamericano Femenino Sub-20 - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela avanzan con paso firme hacia el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Manchester United

Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown'

James Rodríguez | Foto: AFP
James Rodríguez

Leyenda de la MLS habla de James Rodríguez y su impacto en el fútbol mundial: "sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del planeta"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Carlos Julio Rojas, periodista venezolano excarcelado por el régimen - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Harry Styles | Foto: EFE
Harry Styles

¿Regresa a Marvel? Se conoce el futuro de Harry Styles en la famosa franquicia de superhéroes: "hay planes para algunos y hay oportunidades para todos"

Juana Ortegón (Colombia) y Génesis Hernández (Venezuela) jugadoras del Sudamericano Femenino Sub-20 - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela avanzan con paso firme hacia el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Tormenta en Portugal - Foto EFE
Tormenta

Tormenta Kistin deja al menos cinco muertos y apagones en Portugal: imágenes muestran enorme ‘rueda de Chicago’ derrumbada

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Donald Trump deja clara su posición ante la posibilidad de una reunión con Maduro en prisión

Germán Giuliani - Captura de video de AFP
Presos políticos en Venezuela

Se conoce video de un abogado argentino detenido por el régimen de Venezuela: "Temo por mi vida, temo que no salga de esta"

Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Manchester United

Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre