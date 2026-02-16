NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

febrero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Andreína Baduel dijo en NTN24 que "en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad".

Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), y hermana del preso político Josnars Baduel, denunció en NTN24 las crudas condiciones en las que se encuentran quienes han sido recluidos arbitrariamente en los centros de tortura del régimen por motivos políticos.

"El horror en las cárceles persiste. Donde está mi hermano, que es El Rodeo I, que es en la actualidad uno de los centros de tortura ejemplarizantes del régimen, están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina. Mi hermano ya no aguanta los dolores porque tiene más de cuatro años con un diagnóstico, necesita cuatro operaciones y no dan respuesta", contó Baduel con preocupación.

Pese a que la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal actualizó recientemente los datos de los presos políticos excarcelados a 444 desde el 8 de enero, cuando el régimen hizo el anuncio, Baduel reclama que el número no representa una cifra masiva y que aún se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

"Así como podemos decir que sí ha habido excarcelaciones que no representan un número masivo, también podemos decir que, a la par, nos están llegando casos de familiares o de víctimas por miedo, por todas las represiones y el terrorismo de Estado que aún persiste en Venezuela. Este drama no ha terminado", expresó Baduel.

Para la integrante de CLIPPVE es importante apoyar a quienes están haciendo actualmente huelga de hambre en la cárcel Zona 7 de Caracas como manifestación pacífica para exigir la libertad total y sin condiciones de los presos políticos.

"Dios les dé la fuerza y la sabiduría para transitar un camino que, insisto, sigue siendo muy doloroso y preocupante porque los tratos crueles en Venezuela no han terminado, porque la persecución no ha pasado y porque en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad", expuso Baduel.

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Aviones | Foto Canva
Aviones

Boeing vs Airbus, ¿cuál de los dos gigantes fabricantes de aviones comerciales del mundo dominó el mercado 2025?

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Aviones | Foto Canva
Aviones

Boeing vs Airbus, ¿cuál de los dos gigantes fabricantes de aviones comerciales del mundo dominó el mercado 2025?

Lucho Herrera - AFP
Vuelta a España

Anunciaron investigación contra el exciclista colombiano, campeón de la Vuelta a España, por presunta desaparición forzada

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Empresario peruano, Marco Antonio Madrid | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Si estamos saliendo de ese lugar no es por una negociación, es gracias a una intervención militar": empresario peruano que permaneció preso en Venezuela por más de 300 días

Reloj - Foto Canva
Desnuclearización

“Nuestros líderes no están actuando”: Alexandra Bell advierte sobre el riesgo nuclear y climático

