"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), y hermana del preso político Josnars Baduel, denunció en NTN24 las crudas condiciones en las que se encuentran quienes han sido recluidos arbitrariamente en los centros de tortura del régimen por motivos políticos.

"El horror en las cárceles persiste. Donde está mi hermano, que es El Rodeo I, que es en la actualidad uno de los centros de tortura ejemplarizantes del régimen, están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina. Mi hermano ya no aguanta los dolores porque tiene más de cuatro años con un diagnóstico, necesita cuatro operaciones y no dan respuesta", contó Baduel con preocupación.

Pese a que la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal actualizó recientemente los datos de los presos políticos excarcelados a 444 desde el 8 de enero, cuando el régimen hizo el anuncio, Baduel reclama que el número no representa una cifra masiva y que aún se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

"Así como podemos decir que sí ha habido excarcelaciones que no representan un número masivo, también podemos decir que, a la par, nos están llegando casos de familiares o de víctimas por miedo, por todas las represiones y el terrorismo de Estado que aún persiste en Venezuela. Este drama no ha terminado", expresó Baduel.

Para la integrante de CLIPPVE es importante apoyar a quienes están haciendo actualmente huelga de hambre en la cárcel Zona 7 de Caracas como manifestación pacífica para exigir la libertad total y sin condiciones de los presos políticos.

"Dios les dé la fuerza y la sabiduría para transitar un camino que, insisto, sigue siendo muy doloroso y preocupante porque los tratos crueles en Venezuela no han terminado, porque la persecución no ha pasado y porque en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad", expuso Baduel.