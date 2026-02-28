Venezuela se pronuncia sobre ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

El régimen de Venezuela, que dirige Delcy Rodríguez, se pronunció ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en Medio Oriente, este sábado.

En un comunicado, la Cancillería chavista dijo que "condena y lamenta" los hechos que "desencadenaron en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos".

"La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán", reza el documento.

Venezuela, que se mantiene bajo presión de Washington después de la captura de Nicolás Maduro en enero, dijo que "esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en un video que el objetivo de los ataques es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, argumentó que la operación busca "eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán".