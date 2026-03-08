NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Estados Unidos ataca a Irán

"Es probable que haya sido premeditado": experto plantea que EE. UU. capturó a Maduro para asegurar flujo del petróleo antes de ataque a régimen iraní

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ernesto Bazán, economista, analizó en la relación que habría entre ambos ataques que a su modo de ver se traducen en un “doble golpe a China”.

Ernesto Bazán, economista, analizó en el programa La Tarde de NTN24 el impacto que podría tener en los mercados los ataques contra el régimen iraní, en especial si se presentan algunos contra infraestructura energética.

Mencionó que el impacto en los precios va a depender del “conflicto bélico”. “Y sobre todo de dos elementos importantes: cuánto tiempo puede durar el conflicto y la posición que tiene Irán de control sobre el estrecho de Ormuz”.

o

“En la medida que eso se mantenga, el racionamiento y escasez va a continuar y por oferta y demanda los precios se van a elevar”, indicó.

Afirmó que todo parece indicar que esto no se va a resolver rápido “aunque hay versiones que indican que Irán estaría negociando la rendición”. “Pero el mercado lee que la escalada va a continuar”.

También planteó que Estados Unidos pudo haber planeado la captura de Nicolás Maduro para asegurarse el flujo del petróleo, con su presión sobre Venezuela, antes del ataque al régimen de Irán.

“Es ampliamente probable que haya sido premeditado. Es un doble golpe a China”, explicó sobre la relación entre los dos ataques.

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

