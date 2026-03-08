"Es probable que haya sido premeditado": experto plantea que EE. UU. capturó a Maduro para asegurar flujo del petróleo antes de ataque a régimen iraní

Ernesto Bazán, economista, analizó en el programa La Tarde de NTN24 el impacto que podría tener en los mercados los ataques contra el régimen iraní, en especial si se presentan algunos contra infraestructura energética.

Mencionó que el impacto en los precios va a depender del “conflicto bélico”. “Y sobre todo de dos elementos importantes: cuánto tiempo puede durar el conflicto y la posición que tiene Irán de control sobre el estrecho de Ormuz”.

“En la medida que eso se mantenga, el racionamiento y escasez va a continuar y por oferta y demanda los precios se van a elevar”, indicó.

Afirmó que todo parece indicar que esto no se va a resolver rápido “aunque hay versiones que indican que Irán estaría negociando la rendición”. “Pero el mercado lee que la escalada va a continuar”.

También planteó que Estados Unidos pudo haber planeado la captura de Nicolás Maduro para asegurarse el flujo del petróleo, con su presión sobre Venezuela, antes del ataque al régimen de Irán.

“Es ampliamente probable que haya sido premeditado. Es un doble golpe a China”, explicó sobre la relación entre los dos ataques.