La Asamblea Nacional legítima del 2015 y la del régimen venezolano se reunirán el 1 de agosto en pro de la democracia del país

El 1 de agosto la Asamblea Nacional legítima elegida en el 2015, y el parlamento controlado por el régimen venezolano se reunirán para dar inicio a una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la reconstrucción del país. El anuncio lo hizo Dinorah Figuera, la enviada por Estados Unidos para negociar con la dictadura la conformación de una autoridad electoral creíble. El comunicado lo compartió en sus redes sociales el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.