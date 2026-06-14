¿Está México preparado para responder ante una eventualidad terrorista en el Mundial? Experto analiza

Tras el inicio de la Copa del Mundo 2026, México, uno de los países anfitriones, ha intensificado medidas de seguridad, con la finalidad de garantizar el desarrollo óptimo del evento deportivo. Esto ante los riesgos de terrorismo que podrían existir allí, según Estados Unidos.

Para hablar de este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el politólogo y experto en seguridad Asael Nuche.

Frente a esto, Nuche señaló que “es un reto enorme al cual las autoridades tienen que responder con muchísima eficacia para prevenir eventos de seguridad que puedan afectar los espacios donde van a ser los eventos”. Esto frente a las amenazas por parte del crimen organizado.

Asael Nuche señaló que los riesgos en materia de seguridad actualmente no se deben solo a los grupos dedicados al crimen organizado, sino que también hay que tener en cuenta otros factores que hacen que las personas se movilicen en las calles, ante lo cual las autoridades deben estar alerta.

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“Hay circunstancias relacionadas con la gobernabilidad, por ejemplo, con eventos donde hay manifestaciones sociales de diferentes agrupaciones y colectivos que buscan visibilizar sus demandas (…) Todo esto obliga a la autoridad a tener una planeación muy sofisticada, a invertir muchísimos recursos humanos y tecnológicos en la planificación y en la logística de la seguridad de estos eventos”, expresó el politólogo y experto en seguridad.

En cuanto a la seguridad de las sedes, indicó que en ciudades como Guadalajara desde hace meses “las autoridades han intensificado la vigilancia y operativos de presencia”.

En lo que a Monterrey se refiere, manifestó que durante los últimos meses los índices de violencia han reducido, pero que aun así “no se descartan otro tipo de eventualidades relacionadas con el crimen organizado”.

Frente a Ciudad de México, Asael Nuche considera que, por ser al “concentrar toda la actividad de gobierno federal”, se convierte en el espacio de “la protesta social, la movilización y se visualizan demandas”.

Ante una eventual situación como la que se vivió el pasado 22 de febrero tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", que desató una ola de violencia en las calles, señaló que las autoridades mexicanas “sí están en capacidades de reaccionar”.

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También indicó que actualmente las organizaciones criminales, tras ser calificadas como grupos terroristas por los Estados Unidos, han vuelto “menos visibles”.

Por último, señaló que la Copa del Mundo que tiene a México como uno de los países anfitriones se puede considerar “un evento seguro”.