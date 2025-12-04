NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
The New York Times

The New York Times demandó al Pentágono por nueva política que impone restricciones a los periodistas

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
The New York Times | Foto: AFP
A inicios de año, el Departamento excluyó de sus oficinas a ocho medios, incluidos los diarios The New York Times y Washington Post.

Este jueves el famoso medio estadounidense The New York Timesanunció que demandó al Pentágono por implementar nuevas restricciones hacia la prensa.

El medio comentó que el Pentágono vulneró los derechos constitucionales al implementar nuevas restricciones que impiden que los periodistas hagan su trabajo.

En la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington, The New York Times afirma que la nueva política pretende restringir la capacidad de los periodistas de “hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recabar información para reportar historias que lleven al público más allá de los pronunciamientos oficiales”.

Además, el Pentágono pidió a los periodistas acreditados que no soliciten ni publiquen ciertas informaciones sin su autorización explícita, bajo el riesgo de perder su acreditación.

Si un medio publica algo que "no haya sido aprobado por los funcionarios del Pentágono" la nueva reglamentación permite que funcionarios "en cualquier momento y sin ningún estándar que guíe sus decisiones, suspendan inmediatamente y, en última instancia, revoquen las credenciales" de periodistas, agrega.

Varios medios estadounidenses e internacionales, como las agencias AP y AFP, el canal Fox News y el propio The New York Times, se negaron a firmar en octubre un nuevo reglamento del Pentágono que establece nuevas restricciones a su trabajo.

Desde que volvió al poder en enero pasado, el gobierno de Trump endureció su política para restringir el acceso de los periodistas a la información del Pentágono, el mayor empleador del país con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares al año.

A inicios de año, el departamento excluyó de sus oficinas en el Pentágono a ocho medios, incluidos los diarios The New York Times y Washington Post, y el canal de noticias por cable CNN. También se redujo drásticamente el número de conferencias de prensa.

También restringió el acceso de periodistas dentro de sus instalaciones, con la imposición de escoltas fuera de algunas zonas limitadas.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

