Martes, 04 de noviembre de 2025
Elecciones

Demócratas ganaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey en primera prueba electoral de Trump tras el inicio de su segundo mandato

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La demócrata Abigail Spanberger, ganadora en elecciones de gobernación en Virginia. (AFP)
La demócrata Abigail Spanberger, ganadora en elecciones de gobernación en Virginia. (AFP)
Las votaciones son consideradas como un termómetro de los primeros nueve meses de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron este martes los comicios a la gobernación de los estados de Virginia y Nueva Jersey, respectivamente, según proyectaron medios estadounidenses en votaciones consideradas como un termómetro de los primeros nueve meses de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.

Las proyecciones de la victoria de la demócrata fueron adelantadas por NBC News, CNN y CBS News.

Aunque la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York acapara los titulares, las elecciones en Virginia —junto con la de gobernador en Nueva Jersey— son una prueba clave de lo que va hasta ahora de mandato de Trump y un adelanto de lo que pueden ser las votaciones legislativas de medio término en 2026.

Enfrentando a demócratas centristas contra republicanos alineados con Trump, estas elecciones se perfilan como un indicativo de si los votantes moderados han aceptado la agenda de recortes del presidente o si planean darle un golpe en las urnas en 2026.

Los medios locales proyectaban que la exoficial de la CIA y congresista de tres mandatos derrotara a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, una veterana de los Marines y firme aliada de Trump, por un margen cómodo que incluso amenazaba con terminar en dos dígitos.

Trump ha pasado como una aplanadora por la burocracia federal desde que regresó al cargo en enero, cerrando agencias completas y eliminando aproximadamente 200.000 empleos incluso antes del cierre del gobierno.

Virginia, de hecho, solo es superado por California en el tamaño de su fuerza laboral federal.

Al presentarse como un baluarte contra la agresiva reducción federal de Trump, Spanberger prometió ser "una gobernadora que defenderá" a los miles de trabajadores federales despedidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump.

Sherrill, por su parte, es una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional y derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

