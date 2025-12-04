"Lo publicaremos": Trump dice que está dispuesto a revelar el video del segundo ataque contra presunta narcolancha en donde había sobrevivientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a revelar el video del segundo ataque contra una presunta narcolancha en donde había sobrevivientes luego del impacto de un primer misil, hecho que ha desatado una ola de críticas a las operaciones estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

El mandatario republicano se refirió al tema durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval. "No sé qué es lo que tienen, pero sea lo que sea no hay ningún problema, lo publicaremos", dijo en alusión a los responsables militares de la operación.

De acuerdo con reportes de Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, el primer ataque contra una lancha en el Caribe tuvo lugar el 2 de septiembre y cobró la vida de 11 presuntos narcotraficantes.

Recientemente, la Administración estadounidense confirmó que hubo un segundo ataque en esa acción en aguas del Caribe.

El segundo impacto acabó con la vida de dos sobrevivientes del primer misil que se encontraban en el agua. "Hemos parado todos los botes. Los hemos eliminado", se vanaglorió Trump.

El mandatario republicano argumenta que cada operación ha servido para salvar "25.000 vidas de estadounidenses" debido a que aparentemente los botes atacados transportaban aparentes cargamentos de droga hacia su país.

El segundo ataque contra los sobrevivientes flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores del Partido Demócrata, quienes han prometido presionar para lograr que el Congreso investigue.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Guerra han tratado de desvincular a Hegseth con esa orden y han culpado al almirante que supervisó directamente la operación.

Los bombardeos en el Caribe, se han extendido a aguas del Pacífico, han provocado al menos 80 muertos.