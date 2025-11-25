NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Suspensión

Unos 33 vuelos semanales con destino a Venezuela se ven afectados con alerta de EE.UU.

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - Foto: EFE
Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - Foto: EFE
Los comunicados de las aerolíneas en general fijan fechas de afectación hasta el 28 y 30 de noviembre.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) estima que la recomendación emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sobre el aumento de la actividad militar en Venezuela, afecta al menos 33 vuelos semanales hacia el país.

o

Vicky Herrera, presidenta de Avavit, dijo en entrevista para Radio Fe y Alegría que la recomendación es mantenerse atentos a la información que suministren las aerolíneas, las autoridades competentes y las agencias de viajes, sobre las soluciones viables que puedan prestar.

Paralelamente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), dependiente del régimen de Nicolás Maduro, informó a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar hacia el país.

La información fue revelada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) que agregó en su comunicación que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan".

o

La presidenta de Avavit señaló que los comunicados de las aerolíneas internacionales en general fijan fechas de afectación entre el 28 y 30 de noviembre.

A pesar de que varias aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela, el espacio aéreo venezolano no se encuentra cerrado y no existe una orden interna de restricción de vuelos.

Mientras que las operaciones nacionales se mantienen, aunque algunas se han visto afectadas por razones operativas relacionados con sus proveedores internacionales.

Las aerolíneas venezolanos como Estelar y Laser, que realizan vuelos entre Caracas-Madrid (España), comunicaron el lunes 24 de noviembre sobre la cancelación de sus vuelos.

 

Temas relacionados:

Suspensión

Vuelos

Vuelos internacionales

Aeropuerto de Maiquetía

DDHH VENEZUELA

Aerolíneas

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Economía

Ver más
Capitolio de los Estados Unidos - Foto Canva de referencia
Gobierno de Estados Unidos

¿Qué implicaciones económicas tiene el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos?

Tesla - Canva
Carros

Estos son los modelos y precios de autos eléctricos que Tesla, marca de Elon Musk, puso a la venta en Colombia

Deuda con el FMI | Foto Canva
Deuda

Estos son los países de América Latina que poseen deudas altas con el FMI en el 2025: ¿en qué puesto está Colombia?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Guyana

Cuatro venezolanos y tres guyaneses acusados de terrorismo por atentado contra una gasolinera en Guyana

Luisa Restrepo en On The Road
On the Road

La vida y evolución de Luisa Restrepo: disciplina, intuición y un sueño que cambió su futuro

Cinta de seguridad en Colombia - Foto de referencia EFE
Captura

Taxista, bajo efectos del licor, perdió el control de su vehículo y arrolló a 11 personas en Bogotá; ya fue capturado

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Venezuela

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre