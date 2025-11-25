Unos 33 vuelos semanales con destino a Venezuela se ven afectados con alerta de EE.UU.

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) estima que la recomendación emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sobre el aumento de la actividad militar en Venezuela, afecta al menos 33 vuelos semanales hacia el país.

VEA TAMBIÉN Estas son las líneas que han suspendido vuelos a Venezuela, las que evalúan y las que se mantienen o

Vicky Herrera, presidenta de Avavit, dijo en entrevista para Radio Fe y Alegría que la recomendación es mantenerse atentos a la información que suministren las aerolíneas, las autoridades competentes y las agencias de viajes, sobre las soluciones viables que puedan prestar.

Paralelamente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), dependiente del régimen de Nicolás Maduro, informó a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar hacia el país.

La información fue revelada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) que agregó en su comunicación que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan".

VEA TAMBIÉN Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela o

La presidenta de Avavit señaló que los comunicados de las aerolíneas internacionales en general fijan fechas de afectación entre el 28 y 30 de noviembre.

A pesar de que varias aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela, el espacio aéreo venezolano no se encuentra cerrado y no existe una orden interna de restricción de vuelos.

Mientras que las operaciones nacionales se mantienen, aunque algunas se han visto afectadas por razones operativas relacionados con sus proveedores internacionales.

Las aerolíneas venezolanos como Estelar y Laser, que realizan vuelos entre Caracas-Madrid (España), comunicaron el lunes 24 de noviembre sobre la cancelación de sus vuelos.