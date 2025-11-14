Al menos tres personas murieron tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

Este viernes, se conoció que al menos tres personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un accidente automovilístico en Estocolmo.

Según han informado las autoridades locales, un autobús atropelló a un grupo de personas que esperaba en una parada del centro de la capital sueca.

En un comunicado, la Policía informó que: “Tres personas fallecieron en el incidente y se está llevando a cabo el proceso de identificación. Tres personas heridas fueron trasladadas al hospital, dos de ellas en ambulancia y una por otros medios”.

Varios vehículos de la Policía fueron desplegados en el lugar de los hechos junto a ambulancias y equipos de rescate, según imágenes difundidos en los medios locales.

La portavoz de la policía, Nadya Norton, señaló que todavía se desconocía la causa del accidente.

"La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó.

El conductor del autobús agregó, fue arrestado y se abrió una investigación por homicidio involuntario, tal y como marca el procedimiento de rutina.

"Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.

Entre tanto, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, emitió un mensaje dirigido a las víctimas y sus familiares.

Desde su cuenta en la red social de X, el funcionario sueco aseguró: “Recibí la trágica noticia de que varias personas fallecieron y resultaron heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo”.

Y añadió que las víctimas eran “personas que quizá se dirigían a casa para reunirse con sus familiares, amigos o para pasar una tranquila velada en casa”.

“Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus seres queridos”, sentenció Kristersson.

Una mujer que se identificó como Michelle Mac Key contó al diario Expressen que se bajó de otro autobús en el lugar del drama justo después de que ocurriera.

"Crucé la calle y vi el autobús de dos pisos que había arrollado a toda la fila de personas que esperaban en la parada", dijo.

Mac Key contó que vio tanto a heridos como a muertos tirados en el suelo. "Debía de haber más gente debajo del autobús", señala.