NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Repatriación

EE.UU. pide a Venezuela reanudar vuelos de migrantes deportados

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Vuelo deportados - AFP
Vuelo deportados - AFP
Actualmente se mantiene el acuerdo de dos vuelos a la semana procedentes de Estados Unidos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informó que ha recibido la solicitud del Gobierno de los EE.UU. de reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.

o

En consecuencia se autoriza el ingreso al espacio aéreo de Venezuela las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona- Maiquetía, con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna), para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Esto como ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes de cada semana, desde el acuerdo suscrito entre ambas partes.

"Esta autorización ha sido emitida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes internacionales de la aviación civil", dice el comunicado oficial.

o

"La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará", agrega, al tiempo que publica la solicitud de Estados Unidos, que en días pasados había anunciado el cierre del espacio aéreo de Venezuela, según dijo su presidente Donald Trump, por lo que esta reconsideración ha sido valorada por algunas personas como contradictoria.

Sin embargo, unos 33 vuelos semanales han sido suspendidos a Venezuela por unas diez aerolíneas luego que Estados Unidos haya emitido un alerta de riesgo de viaje al país, en medio de la lucha de Trump contra los carteles del narcotráfico.

Temas relacionados:

Repatriación

Vuelos

Aeropuerto de Maiquetía

Migrantes venezolanos

Conviasa

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Elecciones en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Ataque contra narcolancha en el Pacífico | Foto captura video @SecWar
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar de EE.UU. ya deja al menos 70 muertos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico

Jeannette Jara/ José Antonio Kast - Foto AFP
Elecciones en Chile

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Planeta Tierra - Foto Gregorio Díaz
Planetas

Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: EFE
Mundial 2026

Se conoce la lista de las 12 selecciones que serán cabeza de grupos del Mundial de 2026: ¿le alcanzó a Colombia?

Ataque contra narcolancha en el Pacífico | Foto captura video @SecWar
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar de EE.UU. ya deja al menos 70 muertos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico

Jeannette Jara/ José Antonio Kast - Foto AFP
Elecciones en Chile

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Planeta Tierra - Foto Gregorio Díaz
Planetas

Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

3l/ATLAS | Fotos ESA
Astronomía

Captan en imágenes a 3l/ATLAS tras su paso por el Sol y científico asegura que “será una mancha cada vez más visible”

Ataque de Estados Unidos - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó nuevo ataque contra presunta narcolancha en el "Pacífico Oriental": "dos narcoterroristas varones murieron"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

"Van a quedar patas arriba": la advertencia del presidente de la FIFA a país que será sede del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre