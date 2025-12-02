EE.UU. pide a Venezuela reanudar vuelos de migrantes deportados

La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informó que ha recibido la solicitud del Gobierno de los EE.UU. de reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.

VEA TAMBIÉN Iberia mantiene a suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre o

En consecuencia se autoriza el ingreso al espacio aéreo de Venezuela las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona- Maiquetía, con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna), para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Esto como ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes de cada semana, desde el acuerdo suscrito entre ambas partes.

"Esta autorización ha sido emitida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes internacionales de la aviación civil", dice el comunicado oficial.

VEA TAMBIÉN Venezuela reanudará la repatriación desde Estados Unidos un mes después de haberse suspendido o

"La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará", agrega, al tiempo que publica la solicitud de Estados Unidos, que en días pasados había anunciado el cierre del espacio aéreo de Venezuela, según dijo su presidente Donald Trump, por lo que esta reconsideración ha sido valorada por algunas personas como contradictoria.

Sin embargo, unos 33 vuelos semanales han sido suspendidos a Venezuela por unas diez aerolíneas luego que Estados Unidos haya emitido un alerta de riesgo de viaje al país, en medio de la lucha de Trump contra los carteles del narcotráfico.