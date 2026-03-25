"La nuclearización de Irán es un tema que para Israel tiene que ser solucionado": experto sobre el plan de 15 puntos enviado por EE. UU. a Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Sirenas de alerta vuelven a romper el silencio de Jerusalén, ciudad que es epicentro de nuevas tensiones por el escalamiento del conflicto en Medio Oriente.

Para hablar sobre este tema, Sergio Gryn, experto en Medio Oriente y director del Instituto de Liderazgo Internacional de Israel, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre ser el epicentro de los ataques, el invitado expresó que "la retaguardia en esta guerra somos nosotros y tenemos que actuar de la forma más adecuada posible para que se produzca la menor cantidad de víctimas".

Sergio Gryn también habló de las interceptaciones de los misiles y cómo las alertas también ayudan a que los ciudadanos sepan este tipo de cosas: "Todos somos conscientes de que la disciplina de protección permite salvar vidas".

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Además, se refirió al plan de 15 puntos que Estados Unidos le habría enviado a Irán con Pakistán como intermediario.

Para el experto, "podría haber un giro y si ese giro se produce, Israel tiene que estar preparado para las condiciones que imponga ese giro", esto porque, al final de cuentas, "más allá de los acuerdos que se lleguen, o los desacuerdos, acá en el país tenemos que estar atentos a cualquier situación que se presente en forma inmediata".

Y señaló que "todos acá deseamos que esta guerra finalice, pero no con la idea de que finalice y que dentro de unos meses vuelva a comenzar. Acá la cuestión es solucionar los problemas de fondo, cuando hablamos de problemas de fondo, estamos hablando de la amenaza iraní de querer hacer desaparecer al Estado de Israel".

Gryn también aseguró que "todo lo que tiene que ver con la nuclearización de Irán es un tema que para Israel tiene que ser solucionado" y que "para Israel el hecho de seguir existiendo es su principal objetivo" y que hay que entender que "Estados Unidos e Israel tienen intereses en común, pero no todos son idénticos".