"Todas las cuentas que tiene Maduro en el exterior, que son miles de millones de dólares, son de dinero sucio": experto sobre financiación de la defensa del dictador

El periodista Diego Estevez habló en el programa Club de Prensa de NTN24 sobre los fondos que Maduro utilizaría para su defensa en Estados Unidos.

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“A Maduro no se le dejan usar fondos para su defensa porque son fondos ilegales, la tipología de delito de Maduro no solo es terrorismo, el eje central para Estados Unidos es el tema del narcotráfico”, expresó Estevez.

“Todo el aparato Castro-chavista era una asociación ilícita para delinquir con fondos del Estado y de ser necesario asesinar... Todas las cuentas que tiene en el exterior, que son miles de millones de dólares es dinero sucio, hay una investigación sobre esos fondos que no pueden ser utilizados”, añadió.

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Nicolás Maduro está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn en Nueva York, tras su captura en Venezuela el 3 de enero del año en curso.

Este tirano enfrenta cargos de narcotráfico y su próxima audiencia, reprogramada, está fijada para el 26 de marzo de 2026 a las 11:00 a.m. ante el juez Alvin Hellerstein.