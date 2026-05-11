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Copa del Mundo

Selección tendría dentro de sus planes el regreso de su exentrenador a un mes del inicio de la Copa del Mundo

mayo 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Selección mundialista nuevamente reintegraría a su extécnico - Foto referencia: EFE
Selección mundialista nuevamente reintegraría a su extécnico - Foto referencia: EFE
Se espera que en las próximas horas o días se confirme quién estará a cargo de la selección absoluta de Curazao, la cual afrontará su primer Mundial en la historia.

La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) reincorporaría al entrenador neerlandés Dick Advocaat a la dirección técnica de la absoluta a tan solo un mes del inicio de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, luego de que Fred Rutten decidiera dar un paso al costado por “discusiones constructivas”, tras no conectar con el plantel.

Por medio de un comunicado, la FFK, publicado por medio de los canales oficiales, indicó que Rutten “ha decidido dejar su puesto como entrenador principal de la selección nacional de Curaçao tras discusiones constructivas con el liderazgo de la federación (…) eligió renunciar para proteger la estabilidad y las relaciones profesionales saludables dentro del equipo y el personal”.

De esta manera, el entrenador neerlandés de 63 años, con la finalidad de que se mantenga la armonía en el equipo, dejó la dirección técnica de la ‘Ola Azul’, con la cual afrontó dos encuentros amistosos durante la fecha FIFA del mes de marzo, en los que cayó ante sus similares de China y Australia.

En ese sentido, tras la salida de Fred Rutten, nuevamente se ha puesto sobre la mesa el nombre de Dick Advocaat, como principal candidato para dirigir a la selección de Curazao, la cual de su mano clasificó a su primera Copa del Mundo.

Aunque el experimentado técnico 78 renunció a la dirección técnica del combinado debutante del certamen mundialista de 2026 el pasado 23 de febrero para atender problemas de salud de su hija, todo parece indicar que esta habría tenido una mejoría en su estado de salud, lo cual le permitiría afrontar el reto mundialista.

"Esto cumple el fuerte deseo del equipo, que anhela participar en el Mundial con Advocaat. Desde hacía tiempo existía el deseo de que regresara, sobre todo después de que quedara claro que su situación personal hacía posible su vuelta”, publicó en su portal web ESPN Deportes.

Sin embargo, hasta el momento, la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) no ha hecho ningún pronunciamiento oficial respecto al reintegro de Advocaat, quien, de confirmarse, se convertiría en el técnico con más edad en la Copa del Mundo 2026.

Se espera que en las próximas horas o días se confirme quién estará a cargo de la selección de Curazao, la cual hará su debut mundialista el próximo 14 de junio ante su similar de Alemania.

Cabe destacar que, por el Grupo E, también se medirá ante Ecuador y Costa de Marfil durante la fase de grupos.

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