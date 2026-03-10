Diosdado Cabello dice que a Delcy "no le ha tocado nada fácil" y asegura que Maduro les dijo "qué había que hacer" en caso de que fuera capturado

El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este martes en una conferencia que "no le ha tocado nada fácil" a Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

"Delcy es una militante revolucionaria del partido, quien conoce el partido, conoce la revolución y no le ha tocado nada fácil, nada fácil. Todos estos han sido días de mucha tensión", dijo Cabello en medio de una reunión del Partido Socialista Unido del régimen de Venezuela (PSUV) en una transmisión televisada.

De acuerdo con Cabello, Maduro había dejado una especie de supuesto instructivo en caso de que llegase a ser capturado —situación que ocurrió el 3 de enero gracias a un operativo militar de Estados Unidos en Caracas— y que, según indicó, el régimen ha estado siguiendo desde entonces.

"Ahí va (Delcy) de acuerdo con las instrucciones, muchas de ellas, que Nicolás Maduro había dado, y nos habíamos reunido antes: 'en caso de que esto ocurra qué hay que hacer'. Y es lo que nosotros hemos venido haciendo, muchas de las cosas", señaló Cabello.

Las declaraciones de Cabello, sin embargo, no hacen eco las exigencias que el Gobierno de Estados Unidos le ha hecho al régimen de Delcy Rodríguez en las últimas semanas, luego de que el propio presidente Donald Trump anunciara, luego de la captura de Maduro, que su país iba a "administrar" Venezuela.

No obstante, Cabello se jactó de las supuestas líneas que dejó Maduro para el "reordenamiento" del régimen en caso de que algo como lo ocurrido tuviera lugar, relacionadas, además, supuestamente, con "el tema legal, el tema de la atención al pueblo y el reordenamiento interno".

Estados Unidos, cabe resaltar, tiene actualmente en marcha un "triple proceso" anunciado en enero por el secretario de Estado, Marco Rubio, para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela, en el que el Gobierno Trump vigila y controla las decisiones de Delcy Rodríguez y el petróleo venezolano.

Trump se reunió pocos días después del operativo en Caracas —en el que también fue capturada la esposa de Maduro, Cilia Flores— con la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, con quien sostuvo recientemente otro encuentro, según confirmó el equipo de la venezolana el fin de semana.