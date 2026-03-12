NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado afirma que elecciones del 28 de julio dieron la "legitimidad" para captura de Maduro y se refirió a Delcy Rodríguez

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Este 12 de marzo, la líder democrática venezolana ofreció una conferencia de prensa desde el país latinoamericano.

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela y ganadora de Premio Nobel de Paz, ofreció una conferencia de prensa desde Chile, país sudamericano al que acudió para la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, el miércoles 11 de marzo.

“Hoy Venezuela está unida, más que cualquier otra nación en el mundo para lograr el respeto a la soberanía popular expresada en el voto, porque solo así podremos tener una nación libre a la cual regresen nuestros hijos”, expresó Machado luego de comentar el acto de posesión de Kast, a quien además agradeció “las palabras de apoyo a la transición democrática en Venezuela”.

o

En cuanto a la situación de su país, la líder democrática venezolana aseguró que solo “habrá paz en Venezuela con libertad” y que “solo habrá libertad con democracia”, lo que implica “poder permitir que todos los venezolanos, de manera libre, sin miedo y restricciones, se puedan encontrar en el clamor de ejercer su derecho a decidir”.

“Venezuela será libre y, los venezolanos que han sido forzados a dejar su país, regresarán a su tierra”, sentenció.

Al ser cuestionada por los reporteros asistentes sobre su regreso al país y el futuro político tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y después de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Machado aseguró que su propósito es acompañar a los venezolanos hasta el final y que su regreso será “coordinado con los aliados”.

o

“Tan pronto logremos la transición en Venezuela, tan pronto Venezuela sea libre, los venezolanos regresarán (...) Obviamente no van a hacerlo mientras estén los criminales que originalmente los obligaron a partir y que en estos momentos siguen en el poder”, comentó.

Sobre la operación de Estados Unidos en Caracas a comienzos de enero que permitió la captura de Maduro, Machado aseguró que “las elecciones del 28 de julio dieron la legitimidad de lo que sucedió el 3 de enero”.

Finalmente, dijo sobre Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el arresto de Maduro, que “es parte medular y fundamental de la estructura criminal de Nicolás Maduro”.

“Ha sido el vínculo con Hezbolá. Como vicepresidenta, la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y tortura civil. Es responsable directa”, sentenció.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Crisis en Venezuela

Maduro capturado

Chile

Oposición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

Tareck El Aissami y Samark José López Bello fueron capturados por ICE / FOTO: Captura de pantalla
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buscador de Google - Foto: Canva
Inteligencia Artificial

Padre demandó a Google por considerar que su asistente de IA incitó a su hijo a quitarse la vida

Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Investigarán al Dibu Martínez en Inglaterra por temas de apuestas y podría ser sancionado

Foto de referencia (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Y la Unicef en silencio": doctora en derecho cuestiona inacción de la ONU con los menores víctimas del régimen de Irán

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

Tareck El Aissami y Samark José López Bello fueron capturados por ICE / FOTO: Captura de pantalla
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

Familiar de Daniela Araña, detenida política del régimen de Venezuela, relató el sufrimiento que viven sus hijos alejados de ella

Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Conviasa

La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre