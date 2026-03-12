María Corina Machado afirma que elecciones del 28 de julio dieron la "legitimidad" para captura de Maduro y se refirió a Delcy Rodríguez

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela y ganadora de Premio Nobel de Paz, ofreció una conferencia de prensa desde Chile, país sudamericano al que acudió para la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, el miércoles 11 de marzo.

“Hoy Venezuela está unida, más que cualquier otra nación en el mundo para lograr el respeto a la soberanía popular expresada en el voto, porque solo así podremos tener una nación libre a la cual regresen nuestros hijos”, expresó Machado luego de comentar el acto de posesión de Kast, a quien además agradeció “las palabras de apoyo a la transición democrática en Venezuela”.

VEA TAMBIÉN "María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional o

En cuanto a la situación de su país, la líder democrática venezolana aseguró que solo “habrá paz en Venezuela con libertad” y que “solo habrá libertad con democracia”, lo que implica “poder permitir que todos los venezolanos, de manera libre, sin miedo y restricciones, se puedan encontrar en el clamor de ejercer su derecho a decidir”.

“Venezuela será libre y, los venezolanos que han sido forzados a dejar su país, regresarán a su tierra”, sentenció.

Al ser cuestionada por los reporteros asistentes sobre su regreso al país y el futuro político tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y después de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Machado aseguró que su propósito es acompañar a los venezolanos hasta el final y que su regreso será “coordinado con los aliados”.

“Tan pronto logremos la transición en Venezuela, tan pronto Venezuela sea libre, los venezolanos regresarán (...) Obviamente no van a hacerlo mientras estén los criminales que originalmente los obligaron a partir y que en estos momentos siguen en el poder”, comentó.

Sobre la operación de Estados Unidos en Caracas a comienzos de enero que permitió la captura de Maduro, Machado aseguró que “las elecciones del 28 de julio dieron la legitimidad de lo que sucedió el 3 de enero”.

Finalmente, dijo sobre Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el arresto de Maduro, que “es parte medular y fundamental de la estructura criminal de Nicolás Maduro”.

“Ha sido el vínculo con Hezbolá. Como vicepresidenta, la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y tortura civil. Es responsable directa”, sentenció.