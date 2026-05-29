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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Brasil

Lula da Silva carga contra Trump por designar a dos bandas criminales de Brasil como organizaciones terroristas: "No aceptamos ser tratados como un país de pacotilla"

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
"Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos", agregó el mandatario del país suramericano.

El pasado jueves, el Gobierno de los Estados Unidos designó a las bandas criminales brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Al respecto, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cargó contra el mandatario de Estados Unidos Donald Trump por dicha designación.

"No aceptamos ser tratados como niños, no aceptamos ser tratados como un país de pacotilla", sostuvo Lula da Silva.

"Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos", sentenció el jefe de Estado de Brasil.

De acuerdo con la Casa Blanca, con esta decisión se intensifica la presión sobre las finanzas de estos grupos ilegales y sus redes de lavado de dinero que hoy operan a nivel global.

El Comando Vermelho es considerada la organización criminal más antigua de Brasil y una de las más poderosas de América Latina.

Por su parte, el Primeiro Comando da Capital (PCC) es la organización delictiva más grande y poderosa de Brasil y una de las principales redes de narcotráfico en toda Suramérica.

El gobierno de Donald Trump determinó que las redes ilícitas de tráfico de drogas y armas, así como las operaciones de lavado de dinero de ambas organizaciones criminales se han expandido desde Brasil y América del Sur hasta extenderse al interior de los Estados Unidos, por lo que afecta la seguridad de la unión americana.

La administración Trump completa 17 designaciones de organizaciones transnacionales en el hemisferio occidental, bloqueando activos financieros y restringiendo visas a miembros afiliados.

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