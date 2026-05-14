Un estudio revela lo que sería un atajo para completar un viaje de ida y vuelta a Marte en menos de cinco meses

Un viaje de la Tierra a Marte puede durar entre 6 y 9 meses aproximadamente. El determinante de tiempo para llegar es la posición orbital de ambos planetas y la velocidad de nave, sin embargo, un reciente estudio ha encontrado una forma más rápida de llegar al planeta rojo.

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Denominado como “Utilización de datos orbitales tempranos de asteroides para misiones rápidas a Marte”, y publicado en la revista científica Acta Astronautica, el cosmólogo brasileño Marcelo de Oliveira Souza, de la Universidad del Norte de Río de Janeiro, estima haber encontrado un atajo por accidente.

El brasileño plantea la posibilidad de completar un viaje de ida y vuelta a Marte en menos de cinco meses.

Origen del hallazgo

Todo empezó cuando en 2015 estudiaba asteroides cercanos a la Tierra. El experto mantenía su atención sobre el 2001 CA21. En él, se percató de algo inusual.

Las estimaciones de su trayectoria registradas antes de que las observaciones posteriores refinaran su órbita real, dibujan una órbita fuera de lo común, capaz de llegar tanto al recorrido de la Tierra como al del planeta rojo dentro de un plano inclinado en cinco grados.

“Esto fue una sorpresa para mí; no estaba buscando esto. Quizás estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado”, dijo el experto en Live Sicience.

El detalle está en las estimaciones iniciales. A medida que se acumulan observaciones las cuales son “erróneas”, y la órbita real se origine, la trayectoria original queda descartada, pero a partir de ahí, del error, Souza vio una configuración orbital que parecía favorecer trayectorias rápidas entre planetas.

A través del análisis de Lambert, método estándar para calcular la trayectoria de una nave espacial entre dos puntos en el espacio durante un tiempo de vuelo determinado, Souza restringió las rutas a un margen de cinco grados respecto a la inclinación del CA21.

Resultados de la investigación

Examinó oposiciones de Marte para 2027, 2029 y 2031. “La oposición de 2031 emerge como excepcionalmente favorable bajo la restricción del plano CA21, lo que produce dos órbitas de salida de la Tierra”, se lee en el documento publicado.

Lo que quiere decir que para el 2031 se ofrece una geometría compatible con la transferencia corta.

El análisis prevé que una salida desde la Tierra el 20 de abril de 2031 podría dar con “trayectorias a Marte (de 33 y 56 días) y sus correspondientes tramos de retorno dinámicamente consistentes, que forman arquitecturas completas de viaje de ida y vuelta con una duración total aproximada de 153 y 226 días”.

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Para alcanzar el pronóstico se necesitan velocidades altas que alcancen los 27 kilómetros por segundo, asimismo, cohetes de gran capacidad como el de SpaceX o el Blue Origin.

Hasta ahora todo permanece en la teoría y simulación orbital, sin embargo, se espera llevar a una eventual ejecución. “Quizás esto pueda cambiar la idea que necesitamos más de dos años para ir a Marte y volver”, concluyó Souza.