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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Casa Blanca

"Era algo previsible ante las amenazas de diferentes grupos": experto en seguridad sobre tiroteo cerca de la Casa Blanca y del presidente Trump

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Arturo Grandon, máster en ciencias de la seguridad en Estados Unidos y experto en defensa e inteligencia, analizó la situación en La Tarde de NTN24 y resaltó que el anillo de seguridad de Trump “ha funcionado bien”.

Un nuevo incidente armado sacudió las inmediaciones de la Casa Blanca este sábado, cuando un hombre identificado como Ben sacó un arma y comenzó a disparar en la intersección de la calle 17 y la avenida Pensilvania.

El atacante de 29 años fue neutralizado por agentes del Servicio Secreto y falleció posteriormente en un hospital, mientras el presidente Donald Trump se encontraba al interior del edificio gubernamental.

Los hechos ocurrieron poco después de las cinco de la tarde, generando pánico entre los corresponsales que trabajaban en la Casa Blanca. Reporteros escucharon entre 20 y 30 disparos en cuestión de segundos, lo que obligó a los equipos de televisión a abandonar sus posiciones y buscar refugio inmediato.

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El atacante era conocido por las autoridades, pues anteriormente fue detenido intentando ingresar al edificio gubernamental. Además, padecía problemas de salud mental, según confirmaron fuentes oficiales.

El tiroteo ocurrió prácticamente en la esquina noroccidental de la Casa Blanca, a escasos metros del Jardín Norte donde normalmente transmiten los periodistas.

El presidente Trump agradeció la rápida reacción del Servicio Secreto y señaló que este evento "muestra lo importante que es para todos los futuros presidentes obtener lo que será el espacio más seguro y protegido de su tipo jamás construido en Washington D.C."

Este es el tercer episodio armado que ocurre a poca distancia del mandatario en apenas un mes. El 4 de mayo, otro sujeto armado fue detectado cerca de la explanada nacional y los perímetros de seguridad y el 25 de abril, un hombre identificado como Cole Thomas Allen irrumpió armado en el Hotel Hilton de Washington durante la cena de corresponsales, resultando acusado formalmente de intento de asesinato contra el presidente.

Arturo Grandon, máster en ciencias de la seguridad en Estados Unidos y experto en defensa e inteligencia, analizó la situación en La Tarde de NTN24: "Era algo previsible en realidad, toda vez que no nos olvidemos de que ya hace bastante tiempo se han recibido varias advertencias y amenazas de diferentes grupos". El especialista señaló que "el anillo de seguridad funcionó bien" en este último incidente.

“El sistema de seguridad está funcionando como corresponde en este momento”, resaltó.

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Sin embargo, Grandon fue crítico respecto al episodio en la cena de corresponsales: "Claramente se dio una falla garrafal del servicio secreto y que fue cuestionado, aunque el presidente los haya felicitado, pero los que trabajamos en este tema sabemos que estuvo mal el accionar del servicio secreto". El experto también indicó que "los sistemas de seguridad, los sistemas de protección tienen que cambiar porque eso es donde estaba fallando".

Las autoridades mantienen la alerta máxima en Washington D.C., mientras se intensifican las medidas de seguridad alrededor de las instalaciones gubernamentales y del presidente Trump.

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