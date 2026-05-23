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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Fútbol italiano

Equipo histórico de Europa sorprende al anunciar el cambio de su escudo: así quedó el nuevo diseño

mayo 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Fútbol italiano - Foto: EFE
Fútbol italiano - Foto: EFE
A través de un video publicado en redes sociales, el equipo mostró a sus seguidores la simplificación de su escudo.

En los últimos años, los equipos de fútbol de todo el mundo han buscado renovar su marca e imagen en medio de las nuevas tendencias que emergen.

Uno de esos cambios está relacionado con los escudos, los cuales se han actualizado con diseños minimalistas.

Precisamente, en las últimas horas un histórico equipo europeo sorprendió al anunciar el cambio de su escudo, lo que ha generado reacciones entre propios y extraños.

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Se trata del club italiano Atalanta, que mostró al público el nuevo diseño de su escudo tras 33 años desde su última actualización.

A través de un video publicado en redes sociales, el equipo de Bérgamo mostró a sus seguidores la simplificación de su escudo, que mantiene algunos aspectos del anterior, pero se muestra minimalista.

El cambio más importante está relacionado con el ovalo que agrupaba la fecha de fundación, el nombre y la característica silueta de mujer.

A su vez, los colores de fondo, mezclados entre azul y negro, desaparecen para dejar únicamente el azul y el borde circular de negro.

En ese sentido, el nuevo escudo resaltará únicamente la silueta de la diosa, parte simbólica de la institución italiana desde 1960. Cabe recordar que el nombre proviene precisamente de la diosa de la mitología griega Atalanta, que simboliza fuerza, velocidad y resistencia atlética.

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Los aficionados han respondido de manera positiva a los cambios, por lo que a partir de la próxima temporada, que arrancará en agosto, el equipo italiano estrenará su nuevo escudo tanto en su indumentaria como en las transiciones televisivas de sus encuentros en torneos internacionales y la liga italiana.

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