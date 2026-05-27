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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Latinoamérica logra importante distinción en EE. UU. con campaña relacionada con la Champions League que incluyó a estrellas como Puyol, Cafú y Forlán

mayo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
El galardón destacó a una agencia de origen colombiano con presencia en 14 países de Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Latinoamérica.

Una agencia latinoamericana logró una importante distinción en Estados Unidos, donde conquistó los AMA Marketing Awards de Miami con una campaña relacionada con la UEFA Champions League que cruzó fronteras.

Se trata de Penta Marketing, que desarrolló 'A Priceless View: The UEFA 360 Experience', una campaña que articuló a siete marcas y desplegó activaciones simultáneas en toda la región que incluyeron encuentros exclusivos con leyendas del deporte como Cafú, Carles Puyol, Diego Forlán, Javier Zanetti e Iván Zamorano.

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Asimismo, la campaña contó con la exhibición del icónico trofeo de la UEFA Champions League, un elemento protagonista dentro de la iniciativa que estuvo acompañado de activaciones interactivas en restaurantes, centros comerciales y ocho "Viewing Parties" simultáneas: cuatro en Costa Rica, dos en Guatemala y dos en El Salvador.

Dichas reuniones se realizaron para vivir la final de la última edición de la UEFA Champions League en ambientes que fueron diseñados para hacer sentir a cada asistente parte del partido decisivo.

'Una vista inigualable: la experiencia UEFA 360' —como es el nombre de la campaña traducido al español— fue desarrollado por Penta Marketing junto a Mastercard y obtuvo el reconocimiento a la 'Campaña de Marketing Experiencial del Año' en los AMA South Florida Marketing Awards.

El galardón, otorgado por una sección acreditada de la American Marketing Association, destacó, entretanto, el liderazgo de una agencia con presencia en 14 países de Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Latinoamérica.

El reconocimiento fue logrado en medio de un certamen con sede en el sur de Florida y juzgado por un panel de expertos de la industria de Estados Unidos.

La distinción, cabe resaltar, reconoce el trabajo realizado para Mastercard alrededor del lanzamiento de la nueva tarjeta UEFA, una iniciativa que unió a aficionados de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras en una sola experiencia.

De igual manera, la campaña entregó experiencias definidas como unas "que el dinero no puede comprar", tales como sorpresas, obsequios y hasta viajes VIP a la final de la UEFA.

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"Este premio confirma algo en lo que creemos profundamente: el talento creativo de nuestra región puede competir y ganar en cualquier escenario del mundo. (…) Lo que demostramos es que, con una visión clara y marcas dispuestas a apostar por la experiencia, se pueden ejecutar ideas de clase mundial", dijo Camilo Caicedo, CEO de Penta Marketing, citado en un comunicado de la agencia.

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