NTN24
Lunes, 11 de mayo de 2026
Lunes, 11 de mayo de 2026
Selección Argentina

Con nuevos nombres y campeones del mundo ausentes: esta es la lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Argentina campeona del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Selección de Argentina campeona del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Lionel Scaloni convocó a 55 jugadores de los que finalmente quedarán 26 en una lista depurada.

El astro Lionel Messi encabeza la lista preliminar de convocados de la selección argentina que defenderá el título de campeón en el Mundial de Norteamérica, divulgó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin sorpresas, la nómina del DT Lionel Scaloni incluye a 55 jugadores de los que finalmente quedarán 26 en una lista depurada que se conocerá hacia el 30 de mayo.

Junto a Messi se incluyen a los campeones del mundo Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Otros campeones son Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso.

o

Además de este grupo experimentado, Scaloni incluyó a figuras juveniles de destaca trayectoria en ligas europeas como Giuliano Simeone y Santiago Beltrán.

Los principales ausentes son Ángel Di María, que se retiró de la selección igual que Franco Armani y Juan Foyth, lesionado. Tampoco fueron convocados Ángel Correa y Paulo Dybala.

Argentina tendrá su primer partido en el Mundial el 16 de junio en el Arrowhead Stadium en Kansas City (EEUU), donde enfrentará a Argelia por el Grupo J que integran junto a Austria y Jordania.

La siguiente es la lista preliminar para el Mundial 2026:

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

o

Defensores:

Agustín Giay (Palmeiras,)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo)

Kevin MacAllister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bounemounth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzela (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenhman Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Olympique de Marsella)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas:

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Oporto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo de Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis MacAllister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Estrasburgo)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona FC)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bolonia)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julían Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma).

Temas relacionados:

Selección Argentina

Fútbol

Mundial 2026

Qatar 2022

Convocatoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis del viaje de Delcy Rodríguez a La Haya: "Lo que busca es la normalización de interinato a nivel internacional"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Bandera de Irán / Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: X / EFE
Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Más de Deportes

Ver más
Esteban Andrada, arquero argentino suspendido en el fútbol español - Foto: EFE
Fútbol español

La dura sanción que recibió el portero argentino que le dio un puñetazo a un rival en el fútbol español

Luis Díaz en Bayern Munich vs PSG / FOTO: EFE
Champions League

Los récords que rompió el partidazo que se jugaron PSG y Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League

Neymar, futbolista brasileño - Foto: AFP
Neymar

Neymar fue absuelto de corrupción por el Tribunal Supremo español, que cerró el caso de su fichaje por el Barcelona

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Medio Oriente

Trump confirmó que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días: "He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima"

Lluvia de meteoros | Foto Canva
Lluvia de estrellas

Colombia y Venezuela verán la lluvia de meteoros Líridas este miércoles: hora pico y cómo disfrutarla

J. D. Vance y Shehbaz Sharif - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Esteban Andrada, arquero argentino suspendido en el fútbol español - Foto: EFE
Fútbol español

La dura sanción que recibió el portero argentino que le dio un puñetazo a un rival en el fútbol español

control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Luis Díaz en Bayern Munich vs PSG / FOTO: EFE
Champions League

Los récords que rompió el partidazo que se jugaron PSG y Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League

Monserrate, en Bogotá. (EFE)
Colombia

Rescatan con vida a las siete personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate: "Lo importante es que están bien"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre