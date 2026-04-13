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Lunes, 13 de abril de 2026
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César Farías

El venezolano César Farías estalló ante supuestos insultos xenófobos que recibió dirigiendo en Ecuador: "Me menosprecian por mi nacionalidad y no lo permito"

abril 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano del Barcelona de Ecuador - Foto: EFE
César Farías, entrenador venezolano del Barcelona de Ecuador - Foto: EFE
El entrenador venezolano no se guardó nada al denunciar presuntos insultos machistas en una nueva jornada en el fútbol ecuatoriano.

El director técnico venezolano, César Farías, estalló durante el fin de semana en rueda de prensa tras denunciar insultos racistas durante un partido de la Liga ecuatoriana mientras dirigía a su equipo, Barcelona Sporting Club.

Los hechos tuvieron lugar en el encuentro entre Orense y Barcelona por la octava jornada del torneo ecuatoriano. Según dio a conocer Farías, algunos aficionados del equipo rival que se encontraban detrás suyo le lanzaron insultos xenófobos durante el encuentro.

Estoy bravo, por el resultado y porque se metieron con mi mamá, con mi hija y mi nacionalidad”, dijo Farías en rueda de prensa al término del partido que su equipo perdió 2 a 1.

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“Yo no vine aquí a robar, yo no entré por las fronteras”, agregó.

En ese sentido, señaló a un joven que insultó su nacionalidad y lo llamó “venezolano de mier..”

“No puedo permitir que cualquier muchacho que cree que paga una entrada y se pone detrás de la tribuna me llame venezolano de mier.., eso no se lo voy a permitir a nadie”, subrayó.

“Tengo derecho como ser humano a revirarme y sentirme mal. Me menosprecian por mi nacionalidad y no lo permito”, añadió.

Con dicho resultado, el equipo de Guayaquil perdió el invicto que mantenía durante siete jornadas y se alejó de la parte alta de la tabla.

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Al término de la jornada en el fútbol ecuatoriano, Barcelona terminó en la tercera posición con 15 puntos a cuatro del líder Independiente del Valle.

A su vez, el equipo de Farías tendrá que medirse este martes a Boca Juniors en Buenos Aires en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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