El venezolano César Farías estalló ante supuestos insultos xenófobos que recibió dirigiendo en Ecuador: "Me menosprecian por mi nacionalidad y no lo permito"

El director técnico venezolano, César Farías, estalló durante el fin de semana en rueda de prensa tras denunciar insultos racistas durante un partido de la Liga ecuatoriana mientras dirigía a su equipo, Barcelona Sporting Club.

Los hechos tuvieron lugar en el encuentro entre Orense y Barcelona por la octava jornada del torneo ecuatoriano. Según dio a conocer Farías, algunos aficionados del equipo rival que se encontraban detrás suyo le lanzaron insultos xenófobos durante el encuentro.

“Estoy bravo, por el resultado y porque se metieron con mi mamá, con mi hija y mi nacionalidad”, dijo Farías en rueda de prensa al término del partido que su equipo perdió 2 a 1.

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“Yo no vine aquí a robar, yo no entré por las fronteras”, agregó.

En ese sentido, señaló a un joven que insultó su nacionalidad y lo llamó “venezolano de mier..”

“No puedo permitir que cualquier muchacho que cree que paga una entrada y se pone detrás de la tribuna me llame venezolano de mier.., eso no se lo voy a permitir a nadie”, subrayó.

“Tengo derecho como ser humano a revirarme y sentirme mal. Me menosprecian por mi nacionalidad y no lo permito”, añadió.

Con dicho resultado, el equipo de Guayaquil perdió el invicto que mantenía durante siete jornadas y se alejó de la parte alta de la tabla.

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Al término de la jornada en el fútbol ecuatoriano, Barcelona terminó en la tercera posición con 15 puntos a cuatro del líder Independiente del Valle.

A su vez, el equipo de Farías tendrá que medirse este martes a Boca Juniors en Buenos Aires en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.