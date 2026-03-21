Régimen de Irán atacó con misil ciudad que alberga instalación nuclear de Israel: cerca de 60 personas resultaron heridas incluido un niño en estado grave

El ejército israelí informó que un misil iraní impactó el sábado en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, donde se encuentra una instalación nuclear.

Contactado tras la difusión en las redes sociales de imágenes en las que se veía una bola de fuego estrellándose contra el suelo, el ejército dijo que se trataba de un "impacto directo de un misil contra un edificio".

Israel mantiene una política de "ambigüedad estratégica", por la que no confirma ni desmiente la posesión de armas nucleares.

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Oficialmente la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear.

Los socorristas de Magen David Adom afirmaron que sus equipos atendieron a cerca de 60 personas en varios lugares, incluido un niño de 10 años en estado grave.

La organización, el equivalente israelí de la Cruz Roja, publicó un video de un edificio residencial en llamas en la ciudad.

"Hubo destrozos extensos y caos", contó la socorrista Karmel Cohen en un comunicado.

La policía israelí publicó fotos de agentes en un edificio con un gran agujero en la pared.

Las televisiones israelíes mostraron imágenes de un edificio con la fachada en gran parte destruida, agujereada y marcada por esquirlas, en una zona urbana.

Horas antes, el régimen de Irán acusó a Estados Unidos y a Israel de haber atacado el complejo nuclear de Natanz, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el programa nuclear iraní.