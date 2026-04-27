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Lunes, 27 de abril de 2026
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Rusia

Putin se reúne con el régimen de Irán: "Se ha demostrado que Irán cuenta con amigos y aliados", aseguró Abbas Araghchi

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante el encuentro en el Kremlin, Putin aseguró al ministro de Relaciones Exteriores iraní que Rusia "haría todo lo que estuviera en sus manos para alcanzar la paz en Oriente Medio".

El ministro del régimen iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunió este lunes en San Petersburgo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir la cooperación bilateral y el conflicto en Medio Oriente.

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Casi tres semanas después del alto al fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, Rusia se mantiene como uno de los principales apoyos de la república islámica.

Los intentos por llegar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz no han prosperado hasta el momento, debido a las posturas firmes tanto de Washington como de Teherán. Sin embargo, a principios de abril, Pakistán, que actúa como mediador, acogió una primera ronda de encuentros.

Durante el encuentro de hoy, Araqchi afirmó que "se ha demostrado que Irán cuenta con amigos y aliados". Añadió que, desde el inicio del conflicto militar en Oriente Medio, el mundo ha "entendido el verdadero poderío de Irán" y "se ha hecho evidente que la república islámica es un sistema estable, robusto y poderoso", dijo a Putin, según la televisión estatal rusa.

Por su parte, Putin aseguró, citado por medios estatales, que Rusia hará "todo" cuanto esté en su mano para que "se obtenga la paz lo antes posible". El mandatario recalcó que Moscú prevé "continuar con su relación estratégica" con Teherán, y elogió la "valentía" y el "heroísmo" del pueblo iraní que lucha por "su independencia".

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto mantener este lunes una reunión de crisis sobre Irán, indicaron medios ese país.

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De acuerdo con un artículo de la plataforma Axios, difundidos también por la agencia oficial IRNA en Telegram, el régimen de Irán habría enviado a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, en una fase posterior, negociar cuestiones relacionadas con el programa nuclear.

Asimismo, la agencia iraní Fars indicó que Teherán remitió "mensajes escritos" a Washington a través de Pakistán para definir sus "líneas rojas", entre ellas el tema nuclear y el estrecho de Ormuz.

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