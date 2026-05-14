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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Elon Musk

Así quedó captado gesto de Elon Musk cuando CEO de empresa rival le pidió una ‘selfie’ en cena que reunió a Xi Jinping y Trump

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk | Foto AFP
Lei Jun y Elon Musk mantienen un desafío en el mercado de vehículos eléctricos, especialmente después del lanzamiento del Xiaomi SU7.

En la cena de Estado en Pekín, durante el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo en China, Xi Jinping, asistieron grandes directivos tecnológicos como Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang y Lei Jun.

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El momento más curioso del evento de alto nivel fue cuando Elon Musk causó furor entre los asistentes internacionales, que empezaron a pedirle fotos y selfies, el más destacado fue Lei Jun, CEO de Xiaomi, admirador de Musk según medios internacionales.

En video se observa como Lei Jun saluda a Musk y espera con emoción su turno para tomarse una foto con el magante de Estados Unidos. Sin embargo, la reacción de Musk fue de humor ante la petición: procedió a arquear las cejas, y hacer gestos.

Competencia entre magnates

Lei Jun y Elon Musk mantienen un desafío en el mercado de vehículos eléctricos, especialmente después del lanzamiento del Xiaomi SU7, el primer vehículo eléctrico de alto rendimiento fabricado por Xiaomi.

De acuerdo fuentes, el vehículo entró para desafiar directamente al Model 3 y Model Y de Tesla, lo que posiciona a Xiaomi frente a Tesla como competir premium.

Hasta el momento, Xiomi ha demostrado un rápido crecimiento y vendió aproximadamente 50.000 unidades de su sedán eléctrico en los primeros 30 minutos de reserva.

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El objetivo de la organización es expandir su presencia, incluyendo el mercado de vehículos eléctricos de gama alta en Europa para competir directamente con Tesla.

Sin embargo, pese a rivalidad en el mercado, Lei Jun ha expresado una enorme admiración por Tesla, mencionando la importancia de aprender de ellos.

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