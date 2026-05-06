“Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad”: John Barrett tras tener reuniones con empresarios

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, aseguró este miércoles que la recuperación económica de Venezuela dependerá en gran medida de la creación de un entorno jurídico y regulatorio confiable.

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A través de una publicación en la red social X, el diplomático americano afirmó que el país bolivariano necesita generar condiciones que ofrezcan seguridad a los inversionistas y permitan el establecimiento de compañías “de alta calidad” interesadas en contribuir al desarrollo económico nacional.

“La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad”, explicó Barret en su mensaje, en el que además señaló que este planteamiento forma parte del “plan de tres fases” impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

Añadió que, como parte de esa estrategia, durante esta semana sostuvo reuniones con representante de distintas organizaciones y empresa vinculadas al área energética, financiera y empresarial.

Entre ellas mencionó a Ge Vernova, la plataforma de financiamiento Cashea, la Cámara Petrolera de Venezuela, La Asociación Venezolana de Procesadores de Gas y la Asociación de Hidrocarburos.

Según Barret, estos encuentros tuvieron como objetivo conocer las perspectivas del sector privado sobre las oportunidades de inversión y reconstrucción económica en Venezuela, especialmente en industrias consideradas fundamentales para la recuperación del país, como el petróleo, el gas y la generación eléctrica.

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“El sector privado está listo para transformar Venezuela”, aseguró el diplomático, quien destacó el interés de empresas nacionales e internacionales en participar en un eventual proceso de reactivación económica si existen garantías legales, estabilidad institucional y reglas claras para operar.



Finalmente, las declaraciones de John Barrett se producen en medio de la profunda crisis económica que enfrenta Venezuela bajo el régimen venezolano, caracterizada por años de recesión, desplome petrolero y obstáculos para captar inversión extranjera.