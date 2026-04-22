Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

El Comando Central de Estados Unidos reafirmó que sus fuerzas militares permanecen desplegadas y listas para actuar en Oriente Medio, manteniendo el bloqueo económico contra el régimen Irán, pese a que el presidente Donald Trump amplió de forma indefinida el alto el fuego a petición del gobierno pakistaní, principal mediador en el conflicto.

Mientras la tregua indefinida se extiende, el régimen iraní difundió imágenes a través de la televisión estatal mostrando una nueva exhibición de misiles balísticos en una plaza del centro de Teherán, rodeados de ciudadanos con banderas iraníes.

Esta demostración ocurre tras el debilitamiento de la capacidad bélica iraní producto de la contundente campaña militar de Israel y Estados Unidos, desatada el 28 de febrero.

Paulo Botta, director de la oficina de Trends, Research and Advisory en América Latina, analizó la situación señalando que "más que un cambio de régimen, nos encontramos en este momento en una especie de régimen en transición". El experto indicó que, aunque se eligió un líder supremo, no queda claro quién toma las decisiones en Irán actualmente.

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Según Botta, existen reportes que indican que Mostafa Khamenei, el nuevo líder supremo, estaría incapacitado debido a heridas sufridas en los ataques al inicio del conflicto.

"Hay varias facciones tratando de hacerse con el poder y tratando de ser quienes toman las decisiones", explicó el analista.

El especialista interpretó la exhibición de misiles balísticos en Teherán como un intento del régimen de "demostrar a su propia población que las negociaciones no son el fruto de una imposición, sino que son la materialización en la vía diplomática de una ventaja militar".

Botta agregó que el régimen iraní necesita "vender a su propia población" que estas negociaciones no resultan de una derrota militar, sino de una victoria.

Respecto a las posibilidades de negociación real, el analista advirtió sobre la "gran falta de confianza" de ambas partes. "A través de los medios estrictamente militares, ninguna de las partes puede conseguir sus objetivos, pero paradójicamente, y me permitiría agregar peligrosamente, tampoco ninguna de las partes cree verdaderamente en la diplomacia", afirmó.