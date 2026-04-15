"Llevamos años esperando a María Corina, es un referente de valentía y democracia": diputada española Belén Hoyo sobre visita a Madrid de la Premio Nobel de Paz

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela y Premio Nobel de la Paz, visitará Madrid esta semana para participar en diversos eventos políticos y un encuentro masivo con la diáspora venezolana.

La apodada 'dama de hierro' ha convocado a los venezolanos este sábado 18 de abril en la Puerta del Sol.

En dicho lugar, recibirá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso y la Llave de Oro del Ayuntamiento por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Sobre esta visita, la diputada española Belén Hoyo habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Llevamos años esperando a María Corina, es un referente de valentía y democracia... El sentir del gobierno (español sobre Venezuela) no es el mismo sentir de todos los españoles", sostuvo la legisladora.

Por su parte, la entrevistada se refirió a la alianza del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Definido el lugar en el que María Corina Machado llevará a cabo encuentro con sus compatriotas en Madrid, España o

"Zapatero es un tipo que se ha lucrado a costa del sufrimiento de los venezolanos", mencionó.

En Madrid, cabe acotar, Machado se reunirá con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el próximo viernes 17 de abril en la sede nacional del partido.