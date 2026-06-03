Trump declaró que espera reunirse con el líder del régimen iraní Mojtaba Jamenei: "No tengo noticias de que esté bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera reunirse con el líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Jamenei, en medio una entrevista al portal New York Post.

"Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo", declaró el mandatario.

Se cree que Mojtaba Jamenei, de 56 años, resultó herido en los ataques norteamericanos e israelíes que acabaron con la vida de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, y no se le ha visto en público desde que fue nombrado su sucesor.

Trump añadió que Jamenei estaba "absolutamente involucrado" al ser preguntado sobre la salud del clérigo iraní.

"No tengo noticias de que esté bien", dijo Trump. "Si uno cree en las noticias, le faltan muchas partes del cuerpo". "Dicen que está dando su aprobación", agregó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el martes ante un comité del Congreso que Mojtaba Jamenei está vivo y cada vez más activo.

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"Creo que hay indicios de que está participando cada vez más a algún nivel", dijo Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Cabe señalar que el régimen de Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.