Elon Musk asegura que las medidas tomadas para que este país dejara de usar Starlink de manera no autorizada "parecen haber funcionado"

Elon Musk afirmó el domingo que las medidas adoptadas por SpaceX para impedir el uso "no autorizado" de Starlink por parte de Rusia parecen haber surtido efecto.

"Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Hágannos saber si es necesario hacer algo más", dijo Musk, director ejecutivo de SpaceX, en X.

Y es que el ministro de Defensa de Ucrania agradeció a Musk y a su empresa SpaceX las medidas tomadas para impedir que Rusia use los sistemas de comunicación por satélite Starlink para hacer volar sus drones sobre Ucrania.

"Las primeras medidas ya están dando resultados (...) Gracias por estar con nosotros. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano", indicó en X Mykhailo Fedorov dirigiéndose a Elon Musk.

El funcionario ucraniano precisó que Kiev trabaja "muy estrechamente" con SpaceX en "próximas medidas importantes".

Fedorov, cabe resaltar, había adelantado desde el jueves que Ucrania está colaborando con SpaceX para impedir que Moscú utilice el sistema de Internet de Starlink para guiar drones, después de que Kiev afirmara haberlo detectado en drones de largo alcance utilizados en ataques rusos.

Desde finales de diciembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de análisis estadounidense, ha detectado la integración de sistemas Starlink en drones de ataque rusos, lo que aumentaría su alcance hasta 500 kilómetros.

Según los servicios de inteligencia ucranianos, los terminales Starlink que ha obtenido el ejército ruso provienen de circuitos paralelos, como importaciones a través de países terceros y no de una venta oficial por parte de la empresa de Musk.

A pesar de las diferencias de Musk con los funcionarios ucranianos sobre sus opiniones acerca de la guerra con Rusia, el ejército de Kiev sigue dependiendo de decenas de miles de Starlinks para las comunicaciones en el campo de batalla y para pilotar algunas misiones con drones.

Entretanto, un ataque con drones rusos contra un autobús que transportaba a mineros mató al menos a 12 personas, según informaron representantes ucranianos el domingo.

El trágico reporte se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas conversaciones de paz en un escenario de incertidumbre sobre la suspensión de los ataques rusos contra la infraestructura energética.

Kiev, cabe resaltar, está bajo presión estadounidense para que acepte un acuerdo de paz en la guerra que ha durado ya casi cuatro años, mientras se enfrenta a una campaña de ataques aéreos rusos que ha devastado su sistema energético durante uno de los inviernos más fríos en años.