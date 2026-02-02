NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
SpaceX

Elon Musk asegura que las medidas tomadas para que este país dejara de usar Starlink de manera no autorizada "parecen haber funcionado"

febrero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk - Foto AFP
El servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia desarrollado por SpaceX continúa propagándose a nivel global en medio de los distintos problemas internacionales.

Elon Musk afirmó el domingo que las medidas adoptadas por SpaceX para impedir el uso "no autorizado" de Starlink por parte de Rusia parecen haber surtido efecto.

"Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Hágannos saber si es necesario hacer algo más", dijo Musk, director ejecutivo de SpaceX, en X.

o

Y es que el ministro de Defensa de Ucrania agradeció a Musk y a su empresa SpaceX las medidas tomadas para impedir que Rusia use los sistemas de comunicación por satélite Starlink para hacer volar sus drones sobre Ucrania.

"Las primeras medidas ya están dando resultados (...) Gracias por estar con nosotros. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano", indicó en X Mykhailo Fedorov dirigiéndose a Elon Musk.

El funcionario ucraniano precisó que Kiev trabaja "muy estrechamente" con SpaceX en "próximas medidas importantes".

Fedorov, cabe resaltar, había adelantado desde el jueves que Ucrania está colaborando con SpaceX para impedir que Moscú utilice el sistema de Internet de Starlink para guiar drones, después de que Kiev afirmara haberlo detectado en drones de largo alcance utilizados en ataques rusos.

Desde finales de diciembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de análisis estadounidense, ha detectado la integración de sistemas Starlink en drones de ataque rusos, lo que aumentaría su alcance hasta 500 kilómetros.

Según los servicios de inteligencia ucranianos, los terminales Starlink que ha obtenido el ejército ruso provienen de circuitos paralelos, como importaciones a través de países terceros y no de una venta oficial por parte de la empresa de Musk.

A pesar de las diferencias de Musk con los funcionarios ucranianos sobre sus opiniones acerca de la guerra con Rusia, el ejército de Kiev sigue dependiendo de decenas de miles de Starlinks para las comunicaciones en el campo de batalla y para pilotar algunas misiones con drones.

Entretanto, un ataque con drones rusos contra un autobús que transportaba a mineros mató al menos a 12 personas, según informaron representantes ucranianos el domingo.

El trágico reporte se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas conversaciones de paz en un escenario de incertidumbre sobre la suspensión de los ataques rusos contra la infraestructura energética.

o

Kiev, cabe resaltar, está bajo presión estadounidense para que acepte un acuerdo de paz en la guerra que ha durado ya casi cuatro años, mientras se enfrenta a una campaña de ataques aéreos rusos que ha devastado su sistema energético durante uno de los inviernos más fríos en años.

Temas relacionados:

SpaceX

Elon Musk

Guerra entre Rusia y Ucrania

Internet

Medidas

Musk

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Avión tecnológico | Foto Canva
Aviones

Así es el Phantom 3500, el avión comercial del futuro sin ventanas que promete revolucionar los vuelos en 2027

Blue Origin | Foto: AFP
Blue Origin

Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Comisiòn Europea / AFP
Comisión Europea

Comisión Europea pide una transición en Venezuela que incluya a Machado y a Edmundo González

Disidencias de las Farc (EFE)
Disidencias de las FARC

Medicina Legal de Colombia confirma que cuatro menores murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc

Rocío San Miguel, exprisionera política excarcerlada - Foto: EFE
Rocío San Miguel

"Queda ese misterio de cómo le han convencido de que no se dirija a la prensa": periodista española habla de la excarcelación en Venezuela de Rocío San Miguel

Nicolás Maduro detenido
Cae Maduro en Venezuela

Víctimas de la dictadura de Maduro solicitan a tribunal de Nueva York juzgarlo por tortura y crímenes de lesa humanidad

Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Administración Trump rechazará ayuda exterior para no promover programas sobre la "ideología de género" y diversidad

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre