Lunes, 16 de febrero de 2026
Elon Musk

El enigmático concurso secreto del Pentágono en el que estaría compitiendo la SpaceX de Elon Musk

febrero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth y Elon Musk – Fotos AFP
Las empresas de Musk se encuentran entre las pocas elegidas para participar en el desafío del premio de 100 millones de dólares iniciado en enero, según Bloomberg News.

Un enigmático concurso secreto llevado a cabo por el Pentágono de los Estados Unidos sería una de las actuales prioridades de la empresa aeroespacial de Estados Unidos, SpaceX

Junto a su reciente subsidiaria xAI, la compañía tecnológica propiedad de Elon Musk está compitiendo en un nuevo concurso secreto en el Pentágono para producir tecnología de enjambre de drones autónomos controlados por voz, según informó Bloomberg News el lunes citando fuentes familiarizadas con el asunto.

SpaceX, con sede en Texas, adquirió recientemente xAI en un acuerdo que fusionó al principal contratista espacial y de defensa de Musk con la empresa emergente de inteligencia artificial (IA) del multimillonario empresario.

El que fue considerado un revolucionario acuerdo por los expertos, cabe resaltar, se produjo antes de la salida a bolsa de SpaceX prevista para este año.

Según el informe de Bloomberg, las empresas de Musk se encuentran entre las pocas elegidas para participar en el desafío del premio de 100 millones de dólares iniciado en enero.

La competencia, que durará seis meses, tiene como objetivo producir tecnología de enjambre avanzada que pueda traducir comandos de voz en instrucciones digitales y ejecutar múltiples drones, de acuerdo con lo reportado por Bloomberg.

Musk, el hombre más adinerado del mundo según la revista Forbes, conformó un grupo de investigadores de IA y robótica que escribieron una carta abierta en 2015.

En el documento se abogaba por una prohibición global de las "armas autónomas ofensivas" y se rechazaba la creación de "nuevas herramientas para matar personas".

El año pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió una nueva estrategia para acelerar el desarrollo y el despliegue de drones con el objetivo de reducir la burocracia e impulsar la fabricación nacional de drones.

Estados Unidos, entretanto, también ha estado buscando formas seguras y rentables de neutralizar los drones, particularmente alrededor de aeropuertos y grandes eventos deportivos, una preocupación que se ha vuelto más urgente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las celebraciones del 250 aniversario de la Copa América este verano.

El año pasado, OpenAI, Google de Alphabet, Anthropic y xAI obtuvieron contratos por un valor de hasta 200 millones de dólares cada uno, cuyo objetivo es ampliar la adopción de capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el Pentágono.

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

