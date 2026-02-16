El enigmático concurso secreto del Pentágono en el que estaría compitiendo la SpaceX de Elon Musk

Un enigmático concurso secreto llevado a cabo por el Pentágono de los Estados Unidos sería una de las actuales prioridades de la empresa aeroespacial de Estados Unidos, SpaceX

Junto a su reciente subsidiaria xAI, la compañía tecnológica propiedad de Elon Musk está compitiendo en un nuevo concurso secreto en el Pentágono para producir tecnología de enjambre de drones autónomos controlados por voz, según informó Bloomberg News el lunes citando fuentes familiarizadas con el asunto.

SpaceX, con sede en Texas, adquirió recientemente xAI en un acuerdo que fusionó al principal contratista espacial y de defensa de Musk con la empresa emergente de inteligencia artificial (IA) del multimillonario empresario.

El que fue considerado un revolucionario acuerdo por los expertos, cabe resaltar, se produjo antes de la salida a bolsa de SpaceX prevista para este año.

Según el informe de Bloomberg, las empresas de Musk se encuentran entre las pocas elegidas para participar en el desafío del premio de 100 millones de dólares iniciado en enero.

La competencia, que durará seis meses, tiene como objetivo producir tecnología de enjambre avanzada que pueda traducir comandos de voz en instrucciones digitales y ejecutar múltiples drones, de acuerdo con lo reportado por Bloomberg.

Musk, el hombre más adinerado del mundo según la revista Forbes, conformó un grupo de investigadores de IA y robótica que escribieron una carta abierta en 2015.

En el documento se abogaba por una prohibición global de las "armas autónomas ofensivas" y se rechazaba la creación de "nuevas herramientas para matar personas".

El año pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió una nueva estrategia para acelerar el desarrollo y el despliegue de drones con el objetivo de reducir la burocracia e impulsar la fabricación nacional de drones.

Estados Unidos, entretanto, también ha estado buscando formas seguras y rentables de neutralizar los drones, particularmente alrededor de aeropuertos y grandes eventos deportivos, una preocupación que se ha vuelto más urgente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las celebraciones del 250 aniversario de la Copa América este verano.

El año pasado, OpenAI, Google de Alphabet, Anthropic y xAI obtuvieron contratos por un valor de hasta 200 millones de dólares cada uno, cuyo objetivo es ampliar la adopción de capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el Pentágono.