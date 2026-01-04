Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez podría pagar un precio "mayor que Maduro" si no hace lo correcto

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Delcy Rodríguez sobre pagar un precio muy alto de no cooperar con su administración.

Durante una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario estadounidense aseguró que si Rodríguez no hace lo correcto “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

El líder republicano fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

En la llamada, Trump también detalló que Venezuela no sería el último país sujeto a una intervención estadounidense.

Además, habló sobre la transición democrática de Venezuela diciendo: “Ya saben, la reconstrucción allí y el cambio de régimen, como quieran llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar”.

Tras la captura del dictador Maduro, Delcy Rodríguez anunció la activación del "Consejo de Defensa de la Nación".

Rodríguez, quien ha sido vicepresidente del régimen, exigió también en declaraciones dadas a conocer tras el pronunciamiento de Trump sobre el operativo, "la inmediata liberación de Maduro y de su esposa".

Y denunció la operación militar estadounidense que se dio en Caracas en horas de la madrugada del sábado 3 de enero.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, comentó Rodríguez.

Sin embargo, horas después, el presidente Trump durante una rueda de prensa anticipó que Rodríguez ejercería como presidente designada de Venezuela.

“En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro (Delcy Rodríguez) y que conversó con Marco Rubio y dijo: 'vamos a hacer lo que quieran', fue agraciada pero no tenía elección”, señaló el mandatario.

Ante esto, congresistas en Florida rechazaron que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones.

Los congresistas, entre ellos Carlos Gimenez, expresaron su rechazo, poniéndola en el mismo lugar que Maduro: "Ella también es ilegítima", afirmó.

Giménez añadió que se necesita estabilidad durante este período de transición y que es crucial asegurar que las fuerzas estadounidenses garanticen esa estabilidad mientras se prepara el terreno para elecciones justas.