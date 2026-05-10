NTN24
Domingo, 10 de mayo de 2026
Domingo, 10 de mayo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump lanzó nueva advertencia al régimen de Irán en medio de informaciones sobre su respuesta a la última propuesta de paz: "¡Ya no se reirán más!"

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump | Foto AFP
A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump acusó al régimen islamista de "jugar con los hombres" y reírse de Estados Unidos durante décadas.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen de Irán, al tiempo que arremetió contra sus antecesores demócratas Joe Biden y Barack Obama.

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump acusó al régimen islamista de "jugar con los hombres" y reírse de Estados Unidos durante décadas, pero dijo que pronto se le obligaría a parar, sin comentar directamente los informes sobre la respuesta de Irán a la última propuesta de paz de Washington.

o

"Irán lleva 47 años jugando con Estados Unidos y el resto del mundo (¡RETRASO, RETRASO, RETRASO!)", escribió el mandatario republicano.

También acusó al régimen iraní de "reírse de sus país, que ahora VUELVE A SER GRANDE", pero añadió: "¡Ya no se reirán más!".

En ese mismo mensaje, Trump aseguró que cuando Barack Obama se convirtió en presidente, "no solo fue bueno con ellos, sino que fue genial, poniéndose de su lado, dejando de lado a Israel y a todos los demás aliados, y dándole a Irán una nueva y poderosa oportunidad".

"Cientos de miles de millones de dólares, y 1.700 millones en efectivo, llegaron a Teherán en bandeja de plata. Todos los bancos de Washington D.C., Virginia y Maryland fueron vaciados; era tanto dinero que, cuando llegó, los matones iraníes no tenían ni idea de qué hacer con él. Nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverán a ver. Lo sacaron del avión en maletas y maletines, y los iraníes no podían creer su suerte", señaló.

El mandatario republicado calificó al expresidente como "el mayor ingenuo de todos, un presidente estadounidense débil y estúpido".

o

"Fue un desastre como nuestro “líder”, ¡pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden! Durante 47 años, los iraníes nos han estado “dando largas”, manteniéndonos en vilo, matando a nuestra gente con sus bombas en las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro país, ahora GRANDE DE NUEVO. ¡Ya no se reirán más!", concluyó.

Este domingo, se conoció que Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos.

Según la emisora estatal IRIB, las respuesta del régimen islámico, la cual fue transmitida a los mediadores de Pakistán, se centra en poner fin a la guerra "en todos los frentes, especialmente en el Líbano" en donde se mantienen los ataques de Israel contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá, así como en "garantizar la seguridad del transporte marítimo".

"Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada", sentenció el presidente iraní Masud Pezeshkián este domingo mediante la plataforma X.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Donald Trump

Joe Biden

Barack Obama

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen cubano responde con represión al rechazo que les da el pueblo”: Observatorio cubano de Derechos Humanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Bandera de Irán / Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: X / EFE
Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Más de Actualidad

Ver más
Marcha en el Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Trabajadores venezolanos

Miles de trabajadores marchan en Venezuela reclamando mejores condiciones salariales y califican de "burla" el incremento anunciado por el régimen

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

"Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno en términos militares y económicos": analista sobre ultimátum de Trump a Irán

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marcha en el Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Trabajadores venezolanos

Miles de trabajadores marchan en Venezuela reclamando mejores condiciones salariales y califican de "burla" el incremento anunciado por el régimen

Leicester City - Foto AFP
Fútbol inglés

Del cielo a los sótanos del fútbol inglés: Leicester, campeón de la Premier en 2016, suma nuevo descenso más allá de la segunda categoría

Foto de referencia (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. mantiene el bloqueo a los puertos iraníes

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

"Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno en términos militares y económicos": analista sobre ultimátum de Trump a Irán

Artistas LaToya Jackson y Janet Jackson - Fotos: EFE
Michael Jackson

LaToya Jackson rompe el silencio sobre la no representación de Janet Jackson en la película 'Michael': "hay que respetar sus deseos"

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre