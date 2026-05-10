Trump lanzó nueva advertencia al régimen de Irán en medio de informaciones sobre su respuesta a la última propuesta de paz: "¡Ya no se reirán más!"

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen de Irán, al tiempo que arremetió contra sus antecesores demócratas Joe Biden y Barack Obama.

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump acusó al régimen islamista de "jugar con los hombres" y reírse de Estados Unidos durante décadas, pero dijo que pronto se le obligaría a parar, sin comentar directamente los informes sobre la respuesta de Irán a la última propuesta de paz de Washington.

"Irán lleva 47 años jugando con Estados Unidos y el resto del mundo (¡RETRASO, RETRASO, RETRASO!)", escribió el mandatario republicano.

También acusó al régimen iraní de "reírse de sus país, que ahora VUELVE A SER GRANDE", pero añadió: "¡Ya no se reirán más!".

En ese mismo mensaje, Trump aseguró que cuando Barack Obama se convirtió en presidente, "no solo fue bueno con ellos, sino que fue genial, poniéndose de su lado, dejando de lado a Israel y a todos los demás aliados, y dándole a Irán una nueva y poderosa oportunidad".

"Cientos de miles de millones de dólares, y 1.700 millones en efectivo, llegaron a Teherán en bandeja de plata. Todos los bancos de Washington D.C., Virginia y Maryland fueron vaciados; era tanto dinero que, cuando llegó, los matones iraníes no tenían ni idea de qué hacer con él. Nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverán a ver. Lo sacaron del avión en maletas y maletines, y los iraníes no podían creer su suerte", señaló.

El mandatario republicado calificó al expresidente como "el mayor ingenuo de todos, un presidente estadounidense débil y estúpido".

"Fue un desastre como nuestro “líder”, ¡pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden! Durante 47 años, los iraníes nos han estado “dando largas”, manteniéndonos en vilo, matando a nuestra gente con sus bombas en las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro país, ahora GRANDE DE NUEVO. ¡Ya no se reirán más!", concluyó.

Este domingo, se conoció que Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos.

Según la emisora estatal IRIB, las respuesta del régimen islámico, la cual fue transmitida a los mediadores de Pakistán, se centra en poner fin a la guerra "en todos los frentes, especialmente en el Líbano" en donde se mantienen los ataques de Israel contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá, así como en "garantizar la seguridad del transporte marítimo".

"Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada", sentenció el presidente iraní Masud Pezeshkián este domingo mediante la plataforma X.