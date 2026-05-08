Gran incendio forestal en zona radioactiva de Chernóbil tras caída de un dron

Un gran incendio forestal arrasó la zona de exclusión de Chernóbil este viernes, tras el accidente de un dron cerca de la central nuclear afectada por el desastre el día anterior, según informaron las autoridades ucranianas.

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Los niveles de radiación en el lugar se encontraban dentro de los "límites normales", informaron las autoridades, añadiendo que los bomberos estaban trabajando para contener el incendio.

Las imágenes mostraban columnas de humo blanco que se elevaban desde la zona, algunas de cuyas partes están cerradas al público debido a los altos niveles de radiactividad.

Los alrededores de la central nuclear de Chernóbil han permanecido prácticamente desiertos desde que la planta sufrió una fusión catastrófica en 1986. Desde entonces, se han convertido en una reserva natural.

"A las 15:00 (12:00 GMT), la superficie estimada del incendio, que se desató tras el accidente de dos drones dentro de la reserva natural de Chernóbil, es de unas 1.180 hectáreas (12 kilómetros cuadrados, cinco millas cuadradas)", declaró el director de la reserva, Denis Nesterov, en una publicación en Facebook.

Origen de los drones desconocido

El gobernador de la región vecina de Chernígov dio una estimación más alta, sugiriendo que el incendio se había extendido por un área de 40 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas).

"El agresor está impidiendo que se extinga el incendio. Sus drones sobrevuelan constantemente la zona", añadió el gobernador de Chernígov, Vyacheslav Chaus.

Kiev ha acusado repetidamente a Moscú de atacar imprudentemente sus instalaciones nucleares, incluido el complejo de Chernóbil.

Cabe resaltar que el año pasado, un dron ruso perforó un agujero en una de las cubiertas de protección contra la radiación que protegían la unidad del reactor que explotó el 26 de abril de 1986.

Los equipos de rescate trabajaban para evitar que el incendio se propagara aún más, según informó el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

"Debido a las fuertes ráfagas de viento, el incendio se está propagando rápidamente por todo el territorio, cubriendo nuevas zonas del bosque", decía el comunicado.

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"La situación se complica por la sequía, los fuertes vientos y el peligro de minas en ciertas zonas del territorio, lo que limita significativamente la posibilidad de extinguir los trabajos".

La zona de exclusión sufrió incendios forestales en 2020, que duraron varias semanas y provocaron un aumento repentino de la radiación de fondo. Ucrania conmemoró el mes pasado el 40 aniversario de la catástrofe.