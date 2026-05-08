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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Chernóbil

Gran incendio forestal en zona radioactiva de Chernóbil tras caída de un dron

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Central nuclear Chernóbil | Foto AFP
Central nuclear Chernóbil | Foto AFP
"Debido a las fuertes ráfagas de viento, el incendio se está propagando rápidamente por todo el territorio, cubriendo nuevas zonas del bosque", informa un comunicado.

Un gran incendio forestal arrasó la zona de exclusión de Chernóbil este viernes, tras el accidente de un dron cerca de la central nuclear afectada por el desastre el día anterior, según informaron las autoridades ucranianas.

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Los niveles de radiación en el lugar se encontraban dentro de los "límites normales", informaron las autoridades, añadiendo que los bomberos estaban trabajando para contener el incendio.

Las imágenes mostraban columnas de humo blanco que se elevaban desde la zona, algunas de cuyas partes están cerradas al público debido a los altos niveles de radiactividad.

Los alrededores de la central nuclear de Chernóbil han permanecido prácticamente desiertos desde que la planta sufrió una fusión catastrófica en 1986. Desde entonces, se han convertido en una reserva natural.

"A las 15:00 (12:00 GMT), la superficie estimada del incendio, que se desató tras el accidente de dos drones dentro de la reserva natural de Chernóbil, es de unas 1.180 hectáreas (12 kilómetros cuadrados, cinco millas cuadradas)", declaró el director de la reserva, Denis Nesterov, en una publicación en Facebook.

Origen de los drones desconocido

El gobernador de la región vecina de Chernígov dio una estimación más alta, sugiriendo que el incendio se había extendido por un área de 40 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas).

"El agresor está impidiendo que se extinga el incendio. Sus drones sobrevuelan constantemente la zona", añadió el gobernador de Chernígov, Vyacheslav Chaus.

Kiev ha acusado repetidamente a Moscú de atacar imprudentemente sus instalaciones nucleares, incluido el complejo de Chernóbil.

Cabe resaltar que el año pasado, un dron ruso perforó un agujero en una de las cubiertas de protección contra la radiación que protegían la unidad del reactor que explotó el 26 de abril de 1986.

Los equipos de rescate trabajaban para evitar que el incendio se propagara aún más, según informó el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

"Debido a las fuertes ráfagas de viento, el incendio se está propagando rápidamente por todo el territorio, cubriendo nuevas zonas del bosque", decía el comunicado.

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"La situación se complica por la sequía, los fuertes vientos y el peligro de minas en ciertas zonas del territorio, lo que limita significativamente la posibilidad de extinguir los trabajos".

La zona de exclusión sufrió incendios forestales en 2020, que duraron varias semanas y provocaron un aumento repentino de la radiación de fondo. Ucrania conmemoró el mes pasado el 40 aniversario de la catástrofe.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
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