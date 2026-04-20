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Lunes, 20 de abril de 2026
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Brasil

Más de 200 turistas quedaron atrapados en un mirador de Río de Janeiro por tiroteo que se extendió por dos horas

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Turistas en Río de Janeiro - Foto: AFP
Turistas en Río de Janeiro - Foto: AFP
La Policía Civil dijo en un comunicado que cuando llegaron los agentes a la favela de Vidigal, los traficantes abrieron fuego.

Más de 200 turistas quedaron atrapados este lunes en lo alto de un emblemático cerro de Río de Janeiro por un operativo policial contra narcotraficantes en una favela del sur de la ciudad, que derivó en intensos enfrentamientos armados, informaron autoridades y un operador turístico.

Los visitantes permanecieron durante unas dos horas varados en el Morro Dois Irmaos, mientras se producían tiroteos entre agentes y miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil.

El Morro Dois Irmaos, que domina las playas de Ipanema y Leblon desde sus 533 metros de altura, es uno de los miradores más famosos de la ciudad y atrae a miles de visitantes cada semana, que a menudo suben a ver el amanecer.

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"Había más de 200 personas que hacían el paseo esta mañana. El 70% eran turistas extranjeros", dijo Renan Monteiro, de la operadora Favela Turismo.

Monteiro lamentó que cada vez que ocurre una operación en la favela "se difunde en todo el mundo y eso impacta directamente en los resultados positivos" del flujo de turistas.

La Policía Civil dijo en un comunicado que cuando llegaron los agentes a la favela de Vidigal, los traficantes abrieron fuego y pusieron "deliberadamente en riesgo a residentes y visitantes de la región".

"Estábamos en medio de los tiros, el helicóptero (policial) nos pasaba por encima. Hubo gente que se desmayó", relató Debora Moraes, de 28 años, una turista venida de Sao Paulo.

Ariane Sampaio Moura, también de Sao Paulo y quien se hospedaba con su hija desde el sábado en Vidigal, contó que despertó a las 5:30 de la mañana con el ruido de helicópteros y disparos.

Tras la mala experiencia, optó por buscar alojamiento en otra zona de Río.

"Nos vamos con dolor en el corazón porque queríamos quedarnos y aprovechar, pero lo mejor ahora es salir", dijo la mujer de 41 años.

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El operativo resultó en la detención de tres personas y no dejó heridos.

Los turistas bajaron del cerro tras tener luz verde de la policía.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

El episodio de este lunes ocurre casi seis meses después de la operación policial más letal de la historia de Brasil, el 28 de octubre, que dejó más de 120 muertos en varios complejos de favelas en la zona norte de Río.

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