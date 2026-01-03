NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
El mandatario estadounidense publicó la foto del líder del régimen en su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado en su red social Truth Social.

En la imagen se observa al líder del régimen con los ojos y orejas cubiertas, una sudadera gris y una botella de agua en la mano.

Maduro está siendo trasladado a bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio en el Caribe, en el que fue trasladado antes de ser llevado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos.

Primera imagen de Maduro capturado / FOTO: Truth Social

La imagen se conoce después de que el mismo Trump publicara en su red social Truth Social que había capturado y sacado de Venezuela a Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Donald Trump

Maduro capturado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Vivienda

Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Estados Unidos impone sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Shakira | Foto AFP
FIFA

No será cantando: confirman la razón por la que Shakira estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea - Foto: AFP
Unión Europea Venezuela

Alta representante de la Unión Europea reitera que Maduro es ilegítimo

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela califica de "irracional" el bloqueo a petroleros anunciado por Trump: "el objetivo es robarse las riquezas"

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

Vivienda

Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro
Colombia

Presidente Petro decreta aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para 2026 en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre