El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado en su red social Truth Social.

En la imagen se observa al líder del régimen con los ojos y orejas cubiertas, una sudadera gris y una botella de agua en la mano.

Maduro está siendo trasladado a bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio en el Caribe, en el que fue trasladado antes de ser llevado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos.

La imagen se conoce después de que el mismo Trump publicara en su red social Truth Social que había capturado y sacado de Venezuela a Maduro y a su esposa Cilia Flores.