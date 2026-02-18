NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Documento judicial revela que Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron visita en la cárcel en Nueva York.

Documentos judiciales revgelaron que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular en la cárcel donde se encuentran detenidos en Nueva York, Estados Unidos.

Se trata de una carta enviada al juez de distrito Alvin K. Hellerstein en la que el fiscal del caso, Jay Clayton, informa sobre dicha visita, la cual fue acordada "en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026".

Según dijo Clayton en la misiva, "el Tribunal ordenó al Gobierno facilitar el acceso de los acusados a los servicios consulares y que informara al Tribunal al respecto".

En ese contexto, el fiscal precisó que el 30 de enero de 2026, Maduro y Flores "tuvieron una visita consular con un funcionario representante de la República de Venezuela, para facilitar el acceso a cualquier servicio necesario".

o

Al respecto, el abogado penalista Robert Pelier aclaró que la visita consular "no es un derecho garantizado" para todos los presos extranjeros en cárceles federales estadounidenses.

"Lo que sí es garantizado es el derecho de tener abogados y el equipo de abogados que tenga acceso al detenido, al acusado, porque en los derechos constitucionales se le otorga al detenido el derecho de revisar sus pruebas, de quién lo acusa, de qué se acusa". Agregó.

De acuerdo con el abogado, el juez tiene la potestad y la autoridad de dirigirle a los que detienen y que administran el centro de detención allá en Brooklyn, que le faciliten esa visita.

