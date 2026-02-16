Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Hace poco más de un mes Nicolás Maduro fue capturado, o entregado, que importa, el resultado fue el mismo. La resolución más poderosa de la historia reciente no vino de la ONU, ni de la OEA. No. La Resolución Absoluta vino de Estados Unidos. Fue un golpe maestro. Pese a esto, la dictadura es resiliente. Intenta mutar, pero no morir.

Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela y su hermano Jorge, han dicho a la prensa americana, que tras la captura de Maduro el chavismo ha madurado. Entrelíneas parecen decir: Vamos a negociar todo, pero a cambiar nada.

El régimen liberó presos políticos, puso alfombra roja en el Palacio de Miraflores al jefe de la CIA, privatizó el petróleo, encarceló a chavistas, decapitó misiones sociales, exportó hidrocarburos a Israel y le dijo adiós a Cuba. Macondo en esteroides.

En este nuevo contexto de paz mediante la fuerza, la estrategia de Trump parece haber domado a la fiera. “Ella es fantástica hace todo lo que pedimos” afirmó el mandatario

estadounidense quien sigue manteniendo mano dura con la tiranía izquierdista.

Pese a esta nueva correlación de fuerza, el régimen evita, bajo cualquier excusa, celebrar elecciones de forma inmediata. Saben que este año, o cualquier otro, jamás ganarían unos comicios competitivos, justos y transparentes. Eso sería suicidio político.

Aunque Estados Unidos tiene una ruta clara, la tiranía también tiene la suya. El secretario Marco Rubio ha planteado tres fases fundamentales: estabilización, recuperación económica y transición. La dictadura apuesta por resistir, ganar tiempo y afianzarse en el poder.

Los hermanos Rodríguez saben que la actual administración, como todas las otras, sufrirán cambios en el Congreso tras las elecciones de medio término y tres años después habrá elecciones presidenciales. Solo tienen que esperar, resistir y no dejar el poder.

Ante esta realidad, el regreso de María Corina Machado a Venezuela es fundamental. En el calendario de sobrevivencia de los hermanos Rodríguez su retorno sería fatal. Su sola presencia es una amenaza a su plan maestro y un detonante de la transición que aún no comienza.

La dictadura sigue teniendo pánico al tema de la libertad total e incondicional de los presos políticos. Todavía mantienen tras las rejas a 644 personas inocentes y los que han sido excarcelados son obligados a callar y vivir una libertad condicionada.

En medio de esta nueva Venezuela post Maduro, la protesta estudiantil del pasado jueves fue una luz al final del túnel. Su voz valiente, clara y honesta le recordó al régimen que la esperanza y el anhelo de libertad sigue más vivo que nunca.

Delcy se viste con colores pastel, sonríe y modera la retórica incendiaria para vender una tiranía light. Quiere un capitalismo al estilo Deng Xiaping, el comunista que lanzó a China al libre mercado, pero que mantuvo un puño de hierro en las libertades civiles. Una opción inmoral e inaceptable.

Estados Unidos ha hecho un milagro en Venezuela. La operación Resolución Absoluta ha abierto una oportunidad real para la transición democrática. Esta esperanza de cambio no debe limitarse a los negocios, la meta final debe ser garantizar una Venezuela libre, fuerte, próspera y segura para todos.