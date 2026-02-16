NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

febrero 16, 2026
Por: Arturo McFields
Mientras Estados Unidos avanza en la estabilización, recuperación económica y transición, el régimen chavista se pone la máscara, baja la cabeza y apuesta por resistir, ganar tiempo y afianzarse en el poder.

Hace poco más de un mes Nicolás Maduro fue capturado, o entregado, que importa, el resultado fue el mismo. La resolución más poderosa de la historia reciente no vino de la ONU, ni de la OEA. No. La Resolución Absoluta vino de Estados Unidos. Fue un golpe maestro. Pese a esto, la dictadura es resiliente. Intenta mutar, pero no morir.

Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela y su hermano Jorge, han dicho a la prensa americana, que tras la captura de Maduro el chavismo ha madurado. Entrelíneas parecen decir: Vamos a negociar todo, pero a cambiar nada.

El régimen liberó presos políticos, puso alfombra roja en el Palacio de Miraflores al jefe de la CIA, privatizó el petróleo, encarceló a chavistas, decapitó misiones sociales, exportó hidrocarburos a Israel y le dijo adiós a Cuba. Macondo en esteroides.

En este nuevo contexto de paz mediante la fuerza, la estrategia de Trump parece haber domado a la fiera. “Ella es fantástica hace todo lo que pedimos” afirmó el mandatario

estadounidense quien sigue manteniendo mano dura con la tiranía izquierdista.

Pese a esta nueva correlación de fuerza, el régimen evita, bajo cualquier excusa, celebrar elecciones de forma inmediata. Saben que este año, o cualquier otro, jamás ganarían unos comicios competitivos, justos y transparentes. Eso sería suicidio político.

Aunque Estados Unidos tiene una ruta clara, la tiranía también tiene la suya. El secretario Marco Rubio ha planteado tres fases fundamentales: estabilización, recuperación económica y transición. La dictadura apuesta por resistir, ganar tiempo y afianzarse en el poder.

Los hermanos Rodríguez saben que la actual administración, como todas las otras, sufrirán cambios en el Congreso tras las elecciones de medio término y tres años después habrá elecciones presidenciales. Solo tienen que esperar, resistir y no dejar el poder.

Ante esta realidad, el regreso de María Corina Machado a Venezuela es fundamental. En el calendario de sobrevivencia de los hermanos Rodríguez su retorno sería fatal. Su sola presencia es una amenaza a su plan maestro y un detonante de la transición que aún no comienza.

La dictadura sigue teniendo pánico al tema de la libertad total e incondicional de los presos políticos. Todavía mantienen tras las rejas a 644 personas inocentes y los que han sido excarcelados son obligados a callar y vivir una libertad condicionada.

En medio de esta nueva Venezuela post Maduro, la protesta estudiantil del pasado jueves fue una luz al final del túnel. Su voz valiente, clara y honesta le recordó al régimen que la esperanza y el anhelo de libertad sigue más vivo que nunca.

Delcy se viste con colores pastel, sonríe y modera la retórica incendiaria para vender una tiranía light. Quiere un capitalismo al estilo Deng Xiaping, el comunista que lanzó a China al libre mercado, pero que mantuvo un puño de hierro en las libertades civiles. Una opción inmoral e inaceptable.

Estados Unidos ha hecho un milagro en Venezuela. La operación Resolución Absoluta ha abierto una oportunidad real para la transición democrática. Esta esperanza de cambio no debe limitarse a los negocios, la meta final debe ser garantizar una Venezuela libre, fuerte, próspera y segura para todos.

Temas relacionados:

Arturo McFields

Delcy Rodríguez

Jorge Rodríguez

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nairo Quintana, ciclista colombiano que milita en el Movistar - Foto: AFP
Nairo Quintana

Nairo Quintana dio pistas de la gran competencia del UCI World Tour en la que competirá en este 2026

Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
Nicolás Maduro

Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad - AFP
Estados Unidos

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad

Foto: Cancillería de Colombia
Gobierno de Colombia

Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

Buque de combate | U.S. Navy
Fuerzas Militares

Gigantes navales se unen para desarrollar buques de guerra que se manejen de manera digital para Estados Unidos

Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Shakira

El indiscreto comentario que hizo Shakira frente a la novia de Alejandro Sanz que causa furor entre los seguidores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre