NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Asteroide

La NASA halla la mayor reserva de oro del universo y expertos aseguran que "podríamos ser todos millonarios"

enero 21, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Asteroide | Foto Canva
El asteroide posee entre el 20% y el 60% de volumen metálico, mezclados con silicatos.

La NASA lleva años explorando el espacio exterior en busca de nuevos descubrimientos que le aporten a la historia de la Tierra. En un nuevo reporte, se ha confirmado la existencia de un asteroide que sorprendió a la comunidad científica.

Se trata del asteroide 16 Psyche, ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. De acuerdo con los astrónomos el cuerpo rocoso podría contener la mayor reserva de oro y metales preciosos del universo conocido.

Los expertos prevén que el precio de este podría tener un valor estimado a “700 trillones de euros”, lo que generó euforia entre la comunidad, abriendo paso para bromear, con la posibilidad de que en un futuro “todos podríamos ser millonarios”, según el diario As.

Sin embargo, en contraste, hay científicos que aseguran que el enorme componente de riqueza en metales de este asteroide lo hace invaluable, superando incluso la economía global actual.

Características del asteroide

  • Está compuesto mayormente por hierro y níquel, tiene rastros de otros materiales preciosos como oro y platino.
  • Tiene 220 kilómetros de diámetro, constituyendo alrededor del 0,6% de la masa total del cinturón de asteroides.
  • Se encuentra en el cinturón de asteroides, a unos 370 millones de kilómetros de la Tierra.
  • Posee una rotación muy rápida, contemplando una vuelta sobre sí mismo en apenas 4 horas.

Asimismo, expertos sostienen un origen hipotético del asteroide, argumentando que es el núcleo expuesto de un protoplaneta que no se formó, similar al núcleo de la Tierra. No obstante, esa teoría aún no es confirmada.

La historia del asteroide es más compleja de lo que se cree, su descubrimiento se dio años atrás, en 1852, cuando el astrónomo italiano Annibale de Gasparis lo vio por primera vez.

Sin embargo, en aquella época no se sabía con seguridad su composición. Ahora, tras nuevas observaciones realizadas por la NASA, donde se utilizaron radares y análisis térmicos, se dieron cuenta que entre el 20% y el 60% del volumen del asteroide es metálico, mezclados con silicatos, haciéndolo aún más valioso.

Finalmente, con la misión abordando, la nave Psyche recorre el espacio utilizando propulsión solar-eléctrica, el plan es realizar un sobrevuelo por Marte antes de llegar al 16 Psyche, previsiblemente en 2029.

