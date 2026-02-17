NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los analistas se pronunciaron sobre la manera como Estados Unidos ha actuado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Marco Mosquera, periodista; Uria Francelli, analista de política internacional, y Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, analizaron varios temas de la coyuntura política en Venezuela.

Los expertos se pronunciaron sobre la manera como Estados Unidos ha actuado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la ausencia de excarcelaciones de militares y nombramientos dentro del régimen ahora encabezado por Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos ha mantenido desde enero de este año una combinación de cooperación diplomática y presión política”, consideró Marco Mosquera.

Mosquera consideró que debe haber más presión sobre las excarcelaciones para que sean liberados militares en Venezuela.

“A Estados Unidos le ha hecho falta presionar a Delcy Rodríguez”, mencionó en este aspecto.

Aunque aclaró que Delcy hace lo que Estados Unidos le diga, pero que “lo que pasa es que tiene que mantener pragmatismo y conexión con grupos chavistas”.

Uria Francelli, analista de política internacional, mencionó que mientras Trump sea presidente su prioridad será el hemisferio occidental. “Tiene el tipo de presencia militar que no es la excepción sino la regla”.

Sobre el nombramiento de Luis Alfredo Motta en un cargo importante para Delcy Rodríguez, pese a que en su contra hay vigente una recompensa en Estados Unidos de 5 millones de dólares, afirmó que el régimen “intenta dar señales a la población de que sigue siendo independiente a pesar de las amenazas de Estados Unidos”.

Vanessa Vallejo, analista política Voz US, consideró que hay presión de Estados Unidos “porque hemos visto avances, aunque no es perfecto. Pero tenemos que mirarlo en un contexto que no entendíamos el régimen”.

“Cuando uno tiene toda la información nos damos cuenta de que es complejo, y hay que tener esperanza de que Estados Unidos no va a dejarse engañar sobre pasos que no se están dando a cabalidad como pensamos”, mencionó.

Explicó que dentro del régimen “hay diferentes facciones y tal vez no tan sumisas como Delcy que a veces parece la empleada estrella de la CIA”.

